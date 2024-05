Het was vandaag Zero Waste Day. Nee hoor, grapje, Zero Waste Day was op 30 maart, maar ook wij doen aan recyclen en dus kunnen we dit topic ook wel recyclen. Zero Waste Day is de dag dat we met z'n allen vieren dat Frans Timmermans ervoor gezorgd heeft dat het rietje in je milkshake na twee slokken is vermalen tot pulp en niet alleen je drankje, maar ook je smaakpapillen verkracht. Dat concertorganisatoren je verplichten een unieke 'cup' aan te schaffen die je mee naar huis MAG nemen, wat er alleen maar voor zorgt dat je 5 euro extra uit moet geven. Het hoort bij de experience, begrijp dat dan! De dag dat de Albert Heijn stinkend rijk wordt van tasjes die € 0,10 € 0,25 € 0,50 € 0,60 kosten en dat je het fruit maar in een zakje van de broodafdeling propt. Maar ook dat je een broodrooster naar een 'repaircafé' in het buurthuis brengt waar een of andere bejaarde sjacheraar van de Maanstraat van vier deuren verderop het stokoude ding repareert voor veel meer dan de prijs van een gloednieuw ding. Ook vieren we vandaag dat ze in India altijd maar alles in de Ganges flikkeren, dat Boyan Slat bestaat en dat Floortje Dessing vanaf Takkietakkie-eiland (tien uur vliegen, zes uur dieselboten) aanwijst dat het plastic dáár drijft. We vieren dat ze bij de Jumbo maar eens moeten stoppen met die maffe plasticjes om de paprika en ach, als u toch bezig bent, stop dan ook maar met de plasticjes om uw lul. Ergste wat er kan gebeuren is een kind (Koolwitje, geboren 3 maart 2025, roepnaam Vlinder)! En, wat doet Ú voor Zero Waste Day?