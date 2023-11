Weet u wat we met ons gevaarlijkste afval waar we nog jaren en jaren mee opgezadeld zitten doen? In Nederland proppen we het eerst voor de komende honderd jaar in een loods, waarna we rond het jaar 2100 gaan zoeken naar een definitieve bestemming onder de grond. In Finland zijn ze al een stukje verder en daar bouwen ze Onkalo: een tunnelsysteem op meer dan vierhonderd meter onder de rotsen waar ze hun ongewenste gevaren voor zo'n 100.000 jaar kunnen wegstoppen. In theorie dan, want aan het zover in de toekomst plannen zitten nogal wat haken en ogen. Hoe waarschuwt u tenslotte toekomstige beschavingen voor de gevaren die we onder dit gesteente verbergen? Beschavingen die mogelijk op compleet andere manieren met elkaar communiceren en vrijwel zeker niets meer begrijpen van de talen die we momenteel spreken. Hoe waarschuwen we die onschuldige onderzoekers voor de dodelijke rotzooi die we voor lange tijd hebben weggestopt? Zomaar een paar gedachtes die bij ons opkwamen nadat we lazen dat het OM wederom tien jaar cel eist tegen de al tot levenslang veroordeelde tramterrorist Gökmen Tanis voor zijn moordlustige misdragingen in de gevangenis. Daar zitten we nog jaren en jaren mee opgescheept.