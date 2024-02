Nederlandste artikel der Nederlanden bij het AD. Kringlopen zijn veulste duur en alles moet goedkoper, met onder het stuk 100+ reacties van WOEDENDE Nederlanders die alles veel te duur vinden & VROEGER WAS ALLES GOEDKOPER. De premisse van het AD is dat je naar de kringloop gaat om gericht spullen te kopen. Dan zullen we het concept van een kringloop eens opnieuw uitleggen: die lui doen namelijk maar wat. Meubels, banken, kasten; allemaal nattevingerwerk. Zoek je een leuk kastje moet je vooral naar Marktplaats gaan, maar als je er oog voor hebt kun je in de kringloop echt wel een mooi art deco-stoeltje op de kop tikken - als al die andere jager-verzamelaars die er een sport van maken 'm niet voor je neus hebben weggeplukt. Die prijs is dan alleen maar laag omdat ze het zelf niet in de smiezen hadden. Parelduiken, daar draait het om. Een platenspeler die plots wél een stiekeme Micro Seiki is in plaats van een gare Telefunken CS 10.

Lekker op zoek naar dingen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Beetje ouwehoeren met zo'n figuur die de koffie staat uit te schenken. De ski's en de golfsets zijn echt alleen leuk voor carnaval, bij de lp's vullen ze doodleuk de median price van Discogs in (al liggen die platenbakken voornamelijk vol met troep van Nana Mouskouri, James Overlast en Alle 13 Goed) en glaasjes en boeken zijn dan weer wél goedkoop. Vooral heel veel Eusjes voor een euro trouwens, en Ventoux van Bert Wagendorp heeft zelfs een eigen afdeling. Voor alles van Reve en Hermans vragen ze wél doodleuk zeven euro, want er staat Reve of Hermans op, en dan nog vliegen die dingen de toko uit. Echt, die lui: doen maar wat. 'Een waardeloos gips Blokker-beeld van Laurel en Hardy - 31,50 euro' moet je lekker laten liggen als het je niet zint en 'een paar oude, houten, merkloze speakers - 105 euro' moet je OOK lekker laten liggen. Want plots zie je daar een paar oude, houten speakers van Bowers & Wilkins en DIE neem je dan wél mee. Conclusie: niet zo mieren, Nederland.