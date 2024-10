Huldoos voor FundaFun en diens tipgevers. Want dit fundapareltje krijg je alleen bij stevig doorklikken in het fotogedeelte. Maar dan heb je ook wat! Achter die pittoreske typisch Limburgse witte gevel gaat een heel andere wereld schuil. Een wereld zonder Roos Reedijk & Eijerkamp-meuk. En dat is ook weer wat waard, op deze emotionele rotdag. BUITENKANS