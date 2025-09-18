Hoor eens als we zo beginnen kun je net zo goed fruit uit de schappen halen in de strijd tegen obesitas, cancelcultuur tegengaan door een comedian te cancellen of Gijs Groenteman in zijn podcast reclame laten maken voor Slachtofferhulp. Merkwaardige korte rokjes-retoriek in de hoofdstedelijke gemeenteraad: als die sletterige prullenbakken hun wulpse bakkes nou niet op plekken vertonen waar ze worden opengereten, dan worden er dus ook minder prullenbakken opengereten. "Minder prullenbakken, hoe onlogisch het ook klinkt, is op veel plekken in de stad een onderdeel van de oplossing," aldus PvdA-wethouder Hester van Buren. Tja. Prachtig omgedacht Hester, pas 'm nu eens toe op het ambtenarenapparaat.