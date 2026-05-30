Liveblog oorlog Iran. Nog geen 'definitieve beslissing' Trump over deal, 'Emiraten voerden tientallen luchtaanvallen uit op Iran tijdens de oorlog'
Nog geen deal in liveblog nummer 130, die was er ook al niet in liveblog 129
Bij Trump is niks zeker maar alles onzeker en daarom weten we even niet of we nou in de stilte voor de storm, de storm voor de stilte, de storm ná de stilte, de stormte voor de stil of misschien zelfs in het oog van de storm zitten. In ieder geval ging Trump gisteravond in allerijl de Situation Room in om een 'definitieve beslissing' te nemen over de deal met Iran. Maar zoals dat vaker gaat met deals, Iran en Trump gebeurde er: niks. Een deal is dichtbij, zo wordt gezegd, maar de details, die zien op de bevroren Iraanse tegoeden, blijven een hobbel. Trump had wel al eerder verkondigd dat hij geen enkele haast heeft en dat tijd zelfs aan zijn kant staat. Gezien Trumps uitstekende gezondheid zal hij dus wel ruim de tijd nemen.
Dan was er opvallend nieuws in The Wall Street Journal over de Verenigde Arabische Emiraten: "The United Arab Emirates carried out dozens of airstrikes against Iran beginning in the early days of the war and continuing through the day after the April cease-fire was announced." Dat de Emiraten zo intensief luchtaanvallen uitvoerde op Iran was eerder nog niet bekend. Militaire en infrastructurele doelen in de Straat van Hormuz waren telkens het doelwit van de aanvallen die werden geleid door Israël en de VS. De Emiraten wilden zelfs zo graag doorpakken dat president sjeik Mohamed bin Zayed in het begin van de oorlog zeer ontevreden was over de houding van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, die niet mee wilde werken.
Met zoveel harmonie in het Midden-Oosten gaan we maar weer snel LIVE.
Update 09:25 - The Wall Street Journal schrijft ook nog over de huidige situatie in de Straat van Hormuz: "Een kleine vloot schepen vaart 'donker' door de Straat van Hormuz, en doorkruist de gevaarlijke Straat zonder lichten of automatische navigatiesystemen en mét hulp van het Amerikaanse leger."
Update 14:41 - MinDef Hegseth ziet het allemaal nog steeds heel positief in en zegt dat de gesprekken met Iran 'goed verlopen' en de juiste richting op gaan.
Laat CENTCOM de moed er maar in houden
A U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon flies over the Middle East during a patrol. U.S. forces remain present and vigilant across the region. pic.twitter.com/EUdaLYbtJh— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 30, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Vance: 'Deal wapenstilstand 60 dagen heel dichtbij, maar nog niet rond, Trump moet nog beslissen'
De stormte voor de stil in liveblog 129 alweer, Liveblog 128 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Toegang tot internet in Iran gedeeltelijk hersteld, 'Hamasleider Mohammed Odeh gedood door Israël'
De stilte na de storm in liveblog 127, nummer 126 las u hier
Liveblog oorlog Iran. VS voert 'defensieve aanvallen' uit op Iraanse speedboten en luchtafweerinstallatie, 'wapenstilstand intact'
De storm voor de stilte in Liveblog 126 alweer, Liveblog 125 las u hier
Liveblog oorlog Iran. 'Wapenstilstand van 60 dagen mogelijk vandaag aangekondigd, zou Hormuz heropenen, Iran ruimt zeemijnen'
De stilte voor de VREDE van 60 dagen (?) in Liveblog 124 alweer. Liveblog 123 las u hier
Liveblog oorlog Iran. 'VS bereiden nieuwe aanvallen op Iran voor', 'Ivanka Trump was doelwit van opgepakte Garde-terrorist'
Een twee drie liveblog nummer 123, liveblog 122 las u HIER
Liveblog oorlog Iran. 'Israël in hoogste staat van paraatheid sinds wapenstilstand, VS-Israëlische voorbereiding hervatting oorlog voltooid'
Stil hè, die stiltes, na al die vorige stiltes in alweer Liveblog 120. Liveblog 119 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Golfstaten vroegen mij om aanval twee tot drie dagen uit te stellen'
Hou me tegen, hou me tegen!!! Laat me los, laat me los!!! in alweer Liveblog 119. Liveblog 118 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump post dreigende afbeeldingen, blijft zeggen dat 'klok tikt', Saoedi-Arabië onderschept 3 drones uit Irak
Hoeveel stiltes kan deze storm nog aan in Liveblog 118? Liveblog 117 las u hier
Liveblog oorlog Iran. NYT: 'VS en Israël hervatten oorlog mogelijk komende week al', USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group geëerd na 326 dagen op zee
De stilte voor de stilte voor de eventuele storm die al dan niet voorspeld is in Liveblog 117 alweer. Liveblog 116 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Xi zou graag helpen een deal te sluiten met Iran', Israël doodt Hamas-leider in Gaza
Welkom bij liveblog 115, nummer 114 leest u hier terug