Nog geen deal in liveblog nummer 130, die was er ook al niet in liveblog 129

Bij Trump is niks zeker maar alles onzeker en daarom weten we even niet of we nou in de stilte voor de storm, de storm voor de stilte, de storm ná de stilte, de stormte voor de stil of misschien zelfs in het oog van de storm zitten. In ieder geval ging Trump gisteravond in allerijl de Situation Room in om een 'definitieve beslissing' te nemen over de deal met Iran. Maar zoals dat vaker gaat met deals, Iran en Trump gebeurde er: niks. Een deal is dichtbij, zo wordt gezegd, maar de details, die zien op de bevroren Iraanse tegoeden, blijven een hobbel. Trump had wel al eerder verkondigd dat hij geen enkele haast heeft en dat tijd zelfs aan zijn kant staat. Gezien Trumps uitstekende gezondheid zal hij dus wel ruim de tijd nemen.

Dan was er opvallend nieuws in The Wall Street Journal over de Verenigde Arabische Emiraten: "The United Arab Emirates carried out dozens of airstrikes against Iran beginning in the early days of the war and continuing through the day after the April cease-fire was announced." Dat de Emiraten zo intensief luchtaanvallen uitvoerde op Iran was eerder nog niet bekend. Militaire en infrastructurele doelen in de Straat van Hormuz waren telkens het doelwit van de aanvallen die werden geleid door Israël en de VS. De Emiraten wilden zelfs zo graag doorpakken dat president sjeik Mohamed bin Zayed in het begin van de oorlog zeer ontevreden was over de houding van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, die niet mee wilde werken.

Met zoveel harmonie in het Midden-Oosten gaan we maar weer snel LIVE.

Update 09:25 - The Wall Street Journal schrijft ook nog over de huidige situatie in de Straat van Hormuz: "Een kleine vloot schepen vaart 'donker' door de Straat van Hormuz, en doorkruist de gevaarlijke Straat zonder lichten of automatische navigatiesystemen en mét hulp van het Amerikaanse leger."

Update 14:41 - MinDef Hegseth ziet het allemaal nog steeds heel positief in en zegt dat de gesprekken met Iran 'goed verlopen' en de juiste richting op gaan.