Een opmerkelijke alinea in de New York Times van afgelopen vrijdagavond die te weinig besproken werd, dus we doen het gewoon nu nog even: "Twee functionarissen uit het Midden-Oosten, die anoniem wilden blijven om operationele kwesties te bespreken, zeiden dat de Verenigde Staten en Israël zich intensief voorbereiden – de meest intensieve voorbereidingen sinds de wapenstilstand van kracht werd – op een mogelijke hervatting van de aanvallen op Iran, mogelijk al volgende week." Aangezien het om anonieme officials gaat en hun landen onbekend zijn kan dit van alles betekenen. Mogelijk zijn het Emiratische of Saoedische bronnen die Iran zo bang mogelijk willen houden, mogelijk zijn het Israëlische bronnen die met het drip-feeding van dit soort berichten een voorschot op een gewenste realiteit nemen, en wie weet is het gewoon waar, ongeacht de herkomst van het nieuws.

Een ding lijkt wel zeker, namelijk dat de USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group doet niet mee met de hervatte aanvallen als deze volgende week beginnen. Want na 326 dagen op zee zijn diens 4.500 krijgers terug op Amerikaanse bodem. En zo'n lange afwezigheid eist z'n tol, zeker als 76 opvarenden de geboorte van hun kind hebben moeten missen, en laten we de mogelijke begrafenissen van ouders vooral niet vergeten. Afijn, wij gaan weer tankers turven en live.

Update 11:19 - Het Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigt een arrestatiebevel uit tegen minstens vijf Israëlische functionarissen, waarvan twee politici en twee militairen. Zeer wel mogelijk betreft het o.a. minister van Financiën Smotrich en minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir. Er stonden al arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu en oud-MinDef Yoav Gallant.

Update 12:12 - Het Iraanse staatskanaal Fars News publiceert Trumps vijf voorwaarden voor een eventueel vredesbestand: 1) De VS betaalt geen schadevergoedingen voor de oorlogschade, 2) 400 kilo aan verrijkt uranium wordt uit Iran verwijderd en aan de VS overgedragen, 3) er mag slechts 1 kernfaciliteit actief blijven in Iran, 4) er worden geen bevroren Iraanse tegoeden vrijgegeven, zelfs geen 25%, 5) er moet op alle fronten een wapenstilstand zijn (ze bedoelen dat Hezbollah zich koest moet houden).

Update 13:37 - De New York Times schrijft nu dat Israël niet een maar TWEE geheime basissen in West-Irak had, om bij te dragen aan eventuele reddingsmissies voor neergeschoten piloten in Iran.

Update 14:42 - Een drone-aanval lijkt een brand veroorzaakt te hebben bij Abu Dhabi's Barakah-kerncentrale. Het Internationaal Atoomagentschap schrijft dat "radiation levels at the Barakah NPP remain normal and no injuries were reported after a drone strike this morning caused a fire in an electrical generator located outside the inner site perimeter of the NPP. Emergency diesel generators are currently providing power to the NPP’s unit 3."