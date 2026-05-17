Liveblog oorlog Iran. NYT: 'VS en Israël hervatten oorlog mogelijk komende week al', USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group geëerd na 326 dagen op zee
De stilte voor de stilte voor de eventuele storm die al dan niet voorspeld is in Liveblog 117 alweer. Liveblog 116 las u hier
76 geboortes van kinderen gemist wegens dienen van de Natie
Over 4,500 warriors from the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group—serving aboard the USS Ford, USS Bainbridge, and USS Mahan—have completed a 326-day historic deployment marked by extraordinary endurance and service, including the birth of 76 children during the deployment.… pic.twitter.com/zay5uGirTZ— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) May 16, 2026
Een opmerkelijke alinea in de New York Times van afgelopen vrijdagavond die te weinig besproken werd, dus we doen het gewoon nu nog even: "Twee functionarissen uit het Midden-Oosten, die anoniem wilden blijven om operationele kwesties te bespreken, zeiden dat de Verenigde Staten en Israël zich intensief voorbereiden – de meest intensieve voorbereidingen sinds de wapenstilstand van kracht werd – op een mogelijke hervatting van de aanvallen op Iran, mogelijk al volgende week." Aangezien het om anonieme officials gaat en hun landen onbekend zijn kan dit van alles betekenen. Mogelijk zijn het Emiratische of Saoedische bronnen die Iran zo bang mogelijk willen houden, mogelijk zijn het Israëlische bronnen die met het drip-feeding van dit soort berichten een voorschot op een gewenste realiteit nemen, en wie weet is het gewoon waar, ongeacht de herkomst van het nieuws.
Een ding lijkt wel zeker, namelijk dat de USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group doet niet mee met de hervatte aanvallen als deze volgende week beginnen. Want na 326 dagen op zee zijn diens 4.500 krijgers terug op Amerikaanse bodem. En zo'n lange afwezigheid eist z'n tol, zeker als 76 opvarenden de geboorte van hun kind hebben moeten missen, en laten we de mogelijke begrafenissen van ouders vooral niet vergeten. Afijn, wij gaan weer tankers turven en live.
Update 11:19 - Het Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigt een arrestatiebevel uit tegen minstens vijf Israëlische functionarissen, waarvan twee politici en twee militairen. Zeer wel mogelijk betreft het o.a. minister van Financiën Smotrich en minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir. Er stonden al arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu en oud-MinDef Yoav Gallant.
Update 12:12 - Het Iraanse staatskanaal Fars News publiceert Trumps vijf voorwaarden voor een eventueel vredesbestand: 1) De VS betaalt geen schadevergoedingen voor de oorlogschade, 2) 400 kilo aan verrijkt uranium wordt uit Iran verwijderd en aan de VS overgedragen, 3) er mag slechts 1 kernfaciliteit actief blijven in Iran, 4) er worden geen bevroren Iraanse tegoeden vrijgegeven, zelfs geen 25%, 5) er moet op alle fronten een wapenstilstand zijn (ze bedoelen dat Hezbollah zich koest moet houden).
Update 13:37 - De New York Times schrijft nu dat Israël niet een maar TWEE geheime basissen in West-Irak had, om bij te dragen aan eventuele reddingsmissies voor neergeschoten piloten in Iran.
Update 14:42 - Een drone-aanval lijkt een brand veroorzaakt te hebben bij Abu Dhabi's Barakah-kerncentrale. Het Internationaal Atoomagentschap schrijft dat "radiation levels at the Barakah NPP remain normal and no injuries were reported after a drone strike this morning caused a fire in an electrical generator located outside the inner site perimeter of the NPP. Emergency diesel generators are currently providing power to the NPP’s unit 3."
Hele Carrier Strike Group krijgt 'Presidential Unit Citation'
.@SECWAR “It is my honor to present, from the President of the United States, the Presidential Unit Citation to the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group…— DOW Rapid Response (@DOWResponse) May 16, 2026
CONGRATULATIONS, GODSPEED, AND WELCOME HOME.” pic.twitter.com/JjafHFOlTX
Chief of Naval Operations Adm. Daryl Caudle stepped aboard the USS Gerald R. Ford (CVN 78), USS Bainbridge (DDG 96) and USS Mahan (DDG 72) to personally thank the Sailors for their tireless service over the course of a historic 11-month deployment. pic.twitter.com/pROm3Liyhk— Office of the Chief of Naval Operations (@USNavyCNO) May 16, 2026
CENTCOM-sfeerbeheer
U.S. Marine Corps F-35B aircraft take off from USS Tripoli (LHA 7) as the ship transits the Arabian Sea. The F-35B variant has short takeoff and vertical landing capabilities that enable the stealth fighter to operate from the U.S. Navy’s largest amphibious ships. pic.twitter.com/f51maPQ7m1— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 15, 2026
U.S. Air Force maintainers work on a KC-135 Stratotanker refueling aircraft. Refueling aircraft extend the operational reach of U.S. military assets employed across the Middle East. pic.twitter.com/yVTyN9Blie— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 16, 2026
