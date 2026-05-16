Ho wacht ho en dan gaan we nu naar Italië, waar het vanmiddag helemaal is misgegaan in Modena. Een man is met een auto op mensen ingereden en heeft daarna mensen die hem tegen wilden houden neergestoken. Uiteindelijk werd hij door omstanders overmeesterd. Er zouden acht mensen gewond zijn, van wie twee ernstig. De dader is inmiddels aangehouden. Volgens de Gazetta di Modena gaat het om een 31-jarige man van Marokkaanse afkomst die in Bergamo is geboren en in Ravarino, in de buurt van Modena, woont.

UPDATE 19u51 - ChatGPT-vertaling van verklaring gestoken omstander in de Gazetta di Modena: "“De man beëindigde zijn waanzinnige rit tegen de etalage van Dallari Abbigliamento en probeerde daarna te vluchten door een mes te trekken. Daarmee verwondde hij Luca Signorelli, de man die zich op hem had gestort om hem tegen te houden en die hem vervolgens samen met andere burgers bleef achtervolgen totdat ze erin slaagden hem in via Pioppa te overmeesteren en aan de politie over te dragen.

‘Ik heb twee messteken gekregen,’ verklaarde Signorelli, nog onder het bloed. ‘De eerste heb ik kunnen ontwijken, maar de tweede raakte me wel. Ik heb niet losgelaten: ik greep zijn pols vast, ontwapende hem en met de hulp van nog vijf à zes andere mensen zijn we erin geslaagd hem tegen te houden. Die man was duidelijk buiten zinnen.’”"

UPDATE 20u00 - Volgens de Corriere della Serra heet de dader Salim El Koudri, een afgestudeerd econoom die werd behandeld voor psychiatrische problemen. Dat heeft niet echt lekker gewerkt dan.

UPDATE 20u06 - El Koudri is op 30 maart 1995 in Seriate, een voorstadje van Bergamo geboren. Hij zou behandeld worden in Castelfranco Emilia voor zijn psychische problemen, en negatief getest hebben op alcohol of andere verdovende middelen. Hij woont, zoals eerder vermeld, in Ravarino.

UPDATE 20u09 - De politie doorzoekt inmiddels El Koudri's huis in Ravarino, meldt de Corriere.

UPDATE 20u17 - De autoriteiten hebben nog niet gemeld of El Koudri leed aan suikerziekte

UPDATE 20u41 - Inmiddels melden de autoriteiten 4 ernstig gewonden

UPDATE 21u03 - Een van de ernstig gewonden is een 55-jarige vrouw die allebei haar benen heeft verloren en in levensgevaar verkeert