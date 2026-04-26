TERUGKIJKEN. Foto schutter, bewakingsbeeld, vluchtende gasten en toespraak Trump na mislukte aanslag Correspondents' Dinner

Ongezellig etentje werd nóg ongezelliger

FOTO: Cole Thomas Allen, de opgepakte, vermoedelijke schutter

cole thomas allen opgepakt na mislukte aanslag correspondents dinner

Kent u die grap van dat etentje met de president en allerlei journalisten waarbij een boel ongrappige grappen zouden worden gemaakt? Cole Thomas Allen, een 31-jarige (vermoedelijke docent) uit Torrance, Californië, voorkwam met een mislukte aanslag dat er ook maar iets te lachen viel tijdens het Correspondents' Dinner, waar Trump voor het eerst als president bij aanwezig was. De geheime dienst kwam rap in actie toen er plots schoten klonken in het Washington Hilton Hotel. Trump, Melania en ook VP Vance werden subiet van het podium getrokken en in veiligheid gebracht. Wonder boven wonder raakte de schutter alleen een agent van de geheime dienst, die beschermd werd door een kogelvrij vest. De schutter werd door de massale aanwezigheid van beveiliging vrij snel gearresteerd, maar wist ondanks dat nog best ver te komen. Enfin, u heeft het vannacht HIER kunnen lezen

Naderhand gaf Trump nog een toespraak waarin hij de geheime dienst bedankte en bekendmaakte dat de schutter meerdere wapens bij zich had. Met andere woorden: dit had in een groot drama kunnen eindigen. Het bleef bij heel veel angst en toch weer een nieuwe, mislukte aanslag in de omgeving van Trump. Heel veel angstbeeld, vluchtende gasten, een zwangere Katie Miller, een jankende Erika Kirk en een IJSKOUDE Rudy Bouma hieronder.

Update 09:09 - CBS News meldt op basis van bronnen dat Cole Thomas Allen heeft toegegeven aan de autoriteiten dat hij het had gemunt op leden van de regering Trump.
Update 11:44 - Rob Jetten net als alle andere twitterende wereldleiders geschrokken van de gebeurtenissen in Washington.

Bewakingsbeeld van de schutter die langs beveiliging sprint

Volledige toespraak Trump na mislukte aanslag

ANGST

Rudy Bouma (NOS), de rust zelve

Line of Duty

secret service tijdens mislukte aanslag correspondents dinner
Tags: Trump, aanslag, schutter, correspondents, dinner
@Dorbeck | 26-04-26 | 09:00 | 514 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Liveblog oorlog Iran. Vance en Ghalibaf niet naar Pakistan, Trump verlengt wapenstilstand, Iran heeft nog niet gereageerd maar vertrouwt het niet

Welkom in Liveblog 92 waar nog geen wereldvrede maar wel een een Amerikaanse unilaterale verlenging van de wapenstilstand uitgebroken is. Liveblog 91 las u hier.

@Spartacus | 22-04-26 | 08:09 | 499 reacties

