TERUGKIJKEN. Foto schutter, bewakingsbeeld, vluchtende gasten en toespraak Trump na mislukte aanslag Correspondents' Dinner
Ongezellig etentje werd nóg ongezelliger
FOTO: Cole Thomas Allen, de opgepakte, vermoedelijke schutter
Kent u die grap van dat etentje met de president en allerlei journalisten waarbij een boel ongrappige grappen zouden worden gemaakt? Cole Thomas Allen, een 31-jarige (vermoedelijke docent) uit Torrance, Californië, voorkwam met een mislukte aanslag dat er ook maar iets te lachen viel tijdens het Correspondents' Dinner, waar Trump voor het eerst als president bij aanwezig was. De geheime dienst kwam rap in actie toen er plots schoten klonken in het Washington Hilton Hotel. Trump, Melania en ook VP Vance werden subiet van het podium getrokken en in veiligheid gebracht. Wonder boven wonder raakte de schutter alleen een agent van de geheime dienst, die beschermd werd door een kogelvrij vest. De schutter werd door de massale aanwezigheid van beveiliging vrij snel gearresteerd, maar wist ondanks dat nog best ver te komen. Enfin, u heeft het vannacht HIER kunnen lezen.
Naderhand gaf Trump nog een toespraak waarin hij de geheime dienst bedankte en bekendmaakte dat de schutter meerdere wapens bij zich had. Met andere woorden: dit had in een groot drama kunnen eindigen. Het bleef bij heel veel angst en toch weer een nieuwe, mislukte aanslag in de omgeving van Trump. Heel veel angstbeeld, vluchtende gasten, een zwangere Katie Miller, een jankende Erika Kirk en een IJSKOUDE Rudy Bouma hieronder.
Update 09:09 - CBS News meldt op basis van bronnen dat Cole Thomas Allen heeft toegegeven aan de autoriteiten dat hij het had gemunt op leden van de regering Trump.
Update 11:44 - Rob Jetten net als alle andere twitterende wereldleiders geschrokken van de gebeurtenissen in Washington.
Bewakingsbeeld van de schutter die langs beveiliging sprint
Volledige toespraak Trump na mislukte aanslag
WATCH IN FULL: @POTUS delivers remarks on this evening's events at the White House Correspondents' Dinner in Washington, D.C. pic.twitter.com/IhOscjR7Dg— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026
ANGST
The moment President Trump was evacuated from the White House Correspondents dinner after loud noises were heard. pic.twitter.com/RnbIumNR3A— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 26, 2026
🚨 BREAKING UPDATE: President Trump has been SAFELY EVACUATED from the White House Correspondents Dinner, per sources— Nick Sortor (@nicksortor) April 26, 2026
You can hear shots ring out in this video
A shooter opened fire in the LOBBY -- the shooter is DEAD
This is absolutely INSANE
LEFTIST VIOLENCE MUST END! pic.twitter.com/GB1eUXN8kx
Terrifying—a few ground shaking knocks by my seat at White House Correspondents Dinner, unclear if shooting. I am ok, we are trying to exit now. pic.twitter.com/HJ6C2a8kIx— Olivia Reingold (@Olivia_Reingold) April 26, 2026
View from the ground as Trump senior staff and cabinet members evacuated tonight, including Kennedy, Blanche, Stephen and Katie Miller, and Pete Hegseth. pic.twitter.com/p70geTnIF4— Tony Dokoupil (@tonydokoupil) April 26, 2026
FOOTAGE OF JD VANCE BEING DRAGGED OUT OF VENUE pic.twitter.com/PTlNDtMDKf— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 26, 2026
This angle shows Stephen Miller, Pete Hegseth, RFK, and their wives.— Erin Derham (@HistoryBoutique) April 26, 2026
Absolutely terrifying. pic.twitter.com/I0fbKvmL9z
A crying Erika Kirk being evacuated moments after shooting.— Visegrád 24 (@visegrad24) April 26, 2026
She can be heard saying:
“I just want to go home” pic.twitter.com/l0A0C1rfsk
Secretary of State Marco Rubio, Treasury Secretary Scott Bessent and EPA administrator Lee Zeldin, along with almost everyone, ducked before being rushed out— Steven Nelson (@stevennelson10) April 26, 2026
Dinner guests in rear of room said they heard what sounded like four gunshots before Secret Service agents burst into… pic.twitter.com/5BvC7vEMNn
Moments after the shots were fired pic.twitter.com/RU5tF9m9FT— Mark Stone (@Stone_SkyNews) April 26, 2026
Secretary of War Pete Hegseth calmly walking through the ballroom like a boss in the post-gunfire chaos. pic.twitter.com/kivom2izN6— KelFitton (@KelFitton) April 26, 2026
White House Correspondence Shooter Identified as Cole Thomas Allen.— Prashant Umrao (@ippatel) April 26, 2026
This is how secret service controlled the shooter. pic.twitter.com/XtWMHxAPGj
Rudy Bouma (NOS), de rust zelve
Line of Duty
Reaguursels
