Liveblog oorlog Iran. Amerika voert nieuwe luchtaanvallen uit, Revolutionaire Garde claimt direct vergeldingsactie
Nummer 128 alweer, 127 las u hier
Gisteren meldden Iraanse staatsmedia nog een naderend akkoord tussen het regime en de Amerikanen, die dat op hun beurt met klem ontkenden, en om die ontkenning kracht bij te zetten vannacht militaire doelwitten aanvielen in havenstad Bandar Abbas, bekend van de grootste haven van Iran, gelegen aan de Straat van Hormuz. Ook schoot de VS vier Iraanse drones uit de lucht, meldt Reuters. Uit onvrede met het gebrek aan vrede claimt de Revolutionaire Garde meteen te hebben teruggeslagen 'op de luchtbasis waar de Amerikaanse agressie vandaan kwam.' Dat lijkt te gaan om Koeweit, waar het luchtverdedigingssysteem overuren draait om raketten en drones af te weren.
Lang verhaal kort: we gaan maar weer eens live.
Update 07:40 - Iraanse volksvertegenwoordiger stelt achterban gerust(?): ook als er toch nog een akkoord komt, betekent dat niet het einde van de oorlog.
Update 12:30 - Onduidelijkheid over de rol die Mojtaba Khamenei speelt in de onderhandelingen; zou volgens bronnen betrokken bij die onderhandelingen mogelijk niet goed op de hoogte zijn en/of worden gehouden door zijn makkers.
Update 12:59 - Central Command noemt de ballistische raket die Iran richting Koeweit afvuurde een 'ongehoorde' schending van het staakt-het-vuren.
Update 13:22 - Mojtaba Khamenei waarschuwt, uiteraard weer schriftelijk, voor verdeeldheid, die de Amerikanen zouden proberen te creëren. Mooi en goed, want hoe ontzettend verenigd het Iraanse volk is zagen we afgelopen januari nog.
Update 15:00 - MinBuz Rubio en de MinBuz van Pakistan zullen elkaar vrijdag in de VS ontmoeten om te spreken over de onderhandelingen.
At 10:17 p.m. ET on May 27, Iran launched a ballistic missile toward Kuwait that was successfully intercepted by Kuwaiti forces. This egregious ceasefire violation by the Iranian regime occurred hours after Iranian forces launched five one-way attack drones that posed a clear…— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 28, 2026
US and Iranian forces exchanged new strikes after the US shot down Iranian drones near the Strait of Hormuz and hit a launch site in Bandar Abbas.— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026
Iran then targeted a US airbase in Kuwait, while also firing at ships near the strait. pic.twitter.com/JhYuzH378C
Ondertussen in Libanon
WATCH 🔴— Open Source Intel (@Osint613) May 28, 2026
Massive explosion seen in Tyre, Lebanon, as the Israeli military says it carried out strikes on Hezbollah infrastructure in the area.
Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/mWShgj6Dct
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Akkoord over wapenstilstand van 60 dagen lonkt, 'onderhandelen lastig door slecht bereikbare Mojtaba Khamenei'
124 las u hier; dit is alweer liveblog nummer 125
Liveblog oorlog Iran. 'VS bereiden nieuwe aanvallen op Iran voor', 'Ivanka Trump was doelwit van opgepakte Garde-terrorist'
Een twee drie liveblog nummer 123, liveblog 122 las u HIER
Liveblog oorlog Iran. 'Ruzie tussen Trump en Netanyahu over hervatten oorlog', Trump zegt dat Netanyahu doet 'wat hij hem vertelt dat hij moet doen'
Nummer 121 alweer, niet te verwarren met nummer 120, die las u namelijk hier
Liveblog oorlog Iran. Trump post dreigende afbeeldingen, blijft zeggen dat 'klok tikt', Saoedi-Arabië onderschept 3 drones uit Irak
Hoeveel stiltes kan deze storm nog aan in Liveblog 118? Liveblog 117 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Schip aangevallen voor kust Qatar, staakt-het-vuren houdt nog altijd stand
De gebeurtenissen van gisteren terug te lezen in nummer 109