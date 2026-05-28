Gisteren meldden Iraanse staatsmedia nog een naderend akkoord tussen het regime en de Amerikanen, die dat op hun beurt met klem ontkenden, en om die ontkenning kracht bij te zetten vannacht militaire doelwitten aanvielen in havenstad Bandar Abbas, bekend van de grootste haven van Iran, gelegen aan de Straat van Hormuz. Ook schoot de VS vier Iraanse drones uit de lucht, meldt Reuters. Uit onvrede met het gebrek aan vrede claimt de Revolutionaire Garde meteen te hebben teruggeslagen 'op de luchtbasis waar de Amerikaanse agressie vandaan kwam.' Dat lijkt te gaan om Koeweit, waar het luchtverdedigingssysteem overuren draait om raketten en drones af te weren.

Lang verhaal kort: we gaan maar weer eens live.

Update 07:40 - Iraanse volksvertegenwoordiger stelt achterban gerust(?): ook als er toch nog een akkoord komt, betekent dat niet het einde van de oorlog.

Update 12:30 - Onduidelijkheid over de rol die Mojtaba Khamenei speelt in de onderhandelingen; zou volgens bronnen betrokken bij die onderhandelingen mogelijk niet goed op de hoogte zijn en/of worden gehouden door zijn makkers.

Update 12:59 - Central Command noemt de ballistische raket die Iran richting Koeweit afvuurde een 'ongehoorde' schending van het staakt-het-vuren.

Update 13:22 - Mojtaba Khamenei waarschuwt, uiteraard weer schriftelijk, voor verdeeldheid, die de Amerikanen zouden proberen te creëren. Mooi en goed, want hoe ontzettend verenigd het Iraanse volk is zagen we afgelopen januari nog.

Update 15:00 - MinBuz Rubio en de MinBuz van Pakistan zullen elkaar vrijdag in de VS ontmoeten om te spreken over de onderhandelingen.