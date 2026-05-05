De Oekraïense weekupdate symbolisch op ONZE Bevrijdingsdag want ja, u weet vast wel wat ze zeggen over vrijheid. HET IS NIET VANZELFSPREKEND! Geen prettige dagen voor beide landen, maar vooral niet voor Rusland. In de nacht op 4 mei wist een Oekraïense drone de Russische luchtafweer te omzeilen en zich in een luxe woontoren in Moskou (de House on Mosfilmovskaya) te boren, slechts op kilometers van het Kremlin en het Russische ministerie van Defensie. Geen slachtoffers, wel een flinke portie gezichtsverlies. Het gezichtsverlies werd vannacht nog wat erger met succesvolle Oekraïense aanvallen op Russische militaire industrie. Onder meer op een complex voor elektronische oorlogsvoering in Cheboksary - 1.200 kilometer van de grens. Alsof je een raket van Utrecht naar Marseille schiet.

Wel, de eerste 'succesvolle' Oekraïense drone-aanval op Moskou in drie jaar vinden ze in Rusland niet leuk, in het bijzonder met het oog op de Overwinningsparade op 9 mei. Op die dag wordt overwinning op Duitsland in 1945 gevierd en Zelensky hintte er al op de parade over het Rode Plein te verkloten met zoemende drones. Doe het niet, aldus Poetin, die daarop een eenzijdig staakt-het-vuren voor 8 en 9 mei heeft afgekondigd, met daarbij de waarschuwing Kiev te zullen aanvallen met een 'massive missile strike' als het staakt-het-vuren niet wordt nageleefd. Zelensky doet niet mee met het cynische spelletje van Poetin en kondigde een eigen staakt-het-vuren aan, te beginnen vannacht.

Poetin zelf is volgens een uitgelekt EU-rapport (EU is waardeloos in deze oorlog: stuurt geld, drinkt thee en schrijft rapporten, doet en kan verder niks) doodsbang. Hij vreest binnenkort te worden omgelegd door Oekraïne, óf van binnenuit door coup te worden afgezet. Mogelijke kandidaat-dader van die coup zou de voormalig MinDef Sergei Shoigu zijn, dus die zal binnenkort wel uit z'n hotelraam vallen. Rond Poetin zijn de beveiligingsmaatregelen flink aangescherpt. Hij zit voornamelijk ondergedoken in zijn bunker in Krasnodar Krai, komt minder in Moskou en bezoekt militaire faciliteiten niet meer. Dat deed hij in 2025 en daarvoor nog wel regelmatig; door Russisch uitgezonden beelden op staatsmedia nu zijn herhalingen. Mensen in de entourage van Poetin (bodyguards, koks, enz.) worden vaker gecheckt en gescreend, en mogen geen telefoons met internet bij zich dragen en de voortdurende internetproblemen in Rusland zouden ook deels met Poetins veiligheid te maken hebben. Leuk leven!

Diplomatiek staat de boel nog altijd stil. Poetin blijkt nog steeds bereid z'n economie in de soep te laten draaien en miljoenen mannen in de vleesmolen te pleuren voor (vooralsnog) een klein beetje grondgebied, en de enige die 'm echt tot bedaren zou kunnen brengen is Donald Trump en Donald Trump is volslagen labiel. Bovendien hebben de Amerikanen nog wat anders aan hun hoofd, namelijk het Midden-Oosten. Zelensky lijkt dat te willen ondervangen door de Amerikanen te omzeilen en Turkije (nog) meer in het spel te betrekken, maar dat kost tijd, en tijd is geld en vooral heel veel mensenlevens. Mensenlevens die vooral worden opgegeven aan de frontlinie, maar ook daar ligt de boel plat. ISW: "Neither Ukrainian nor Russian forces made confirmed advances on the frontline."