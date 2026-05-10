Laten we eerlijk zijn, het conflict is op het moment even geen actiefilm maar een psychologische thriller. Terwijl er druk wordt onderhandeld en beide partijen afwachten wie het eerst economisch knakt, delen Iran en de Verenigde staten elkaar her en der love taps uit, zoals toen de VS gisteren weer aanvallen uitvoerde op twee Iraanse olietankers die de Amerikaanse blokkade probeerden te negeren. Sindsdien dreigt Iran met een grote vergelding des doods, zoals ze dat vaker doen. Vannacht werd in ieder geval een schip voor de Qatarese kust aangevallen, op dat schip zou inmiddels brand woeden. Verder was het grootste verhaal van gisteren dat de Israëli's in de maanden voor de oorlog stiekem - met Amerika's medeweten - een geheime militaire basis hebben opgezet in de woestijn in Irak. Dat leidde er bijna toe dat het Irakese leger die basis ontdekte (na een tip van een lokale schaapsherder lol) maar voordat onderzoekende Irakese troepen in de buurt kwamen werden ze door de IDF aangevallen. Ach ja. Mocht de thriller vandaag ergens toch ineens een actiefilm worden, of mocht er een great big beautiful magnificent deal worden bereikt (zoals er nog nooit een deal is geweest), leest u het hier.

Update 12:58 - Iraanse media melden een 'explosie' die even geleden te horen was in of rond de havenstad Chabahar.

Update 12:22 - Explosie in Chabahar bleek het onschadelijk maken van oude, onontplofte explosieven. Ondertussen drone-activiteit gemeld boven Koeweit.