Liveblog oorlog Iran. VS vallen twee Iraanse olietankers aan, Trump overweegt Project Freedom 'Plus'
Nummer 109! Liveblog 108 las u hier
Footage of a US Navy F/A-18 Super Hornet bombing the tanker Sevda as it attempted to run the US blockade on Iran.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 8, 2026
CENTCOM says that US forces struck and disabled a pair of tankers as they attempted to head for an Iranian port. pic.twitter.com/iPqX670Hn3
De Straat van Hormuz is op het moment van schrijven iets rustiger dan gisteravond, toen het Amerikaanse leger twee Iraanse olietankers aanviel die de Straat probeerden te passeren om een Iraanse haven te bereiken. Maar dan kennen ze de Amerikaanse blokkade, gek genoeg, nog niet. CENTCOM deelt de spectaculaire beelden van het ingrijpen en schrijft dat de Iraanse schepen M/T Sea Star III en de M/T Sevda onschadelijk zijn gemaakt. Daarvoor werd een F/A-18 Super Hornet van de Amerikaanse marine gebruikt die afkomstig is van vliegdekschip de USS George H.W. Bush. Reden genoeg voor de Garde om het bericht 'OPPASSEN' te sturen aan andere tankers die zich door de Straat wagen.
Toch moet Iran niet treuren want de mismaakte ayatollah Mojtaba Khamenei heeft alles onder controle. Althans, hij heeft volgens Amerikaanse inlichtingen nog altijd de touwtjes in handen en bepaalt goeddeels de strategie van het land, zo schrijft CNN. Voor de volledigheid: "US intelligence assesses that Iran’s new supreme leader is playing a critical role in shaping war strategy alongside senior Iranian officials, according to multiple sources familiar with the intelligence. The reports found that precise authority within a now-fractured regime remains unclear, but that Mojtaba Khamenei is likely helping direct how Iran is managing negotiations with the US to end the war." Er zit meer achter Mojtaba dan we dachten!
Wie ook touwtjes in handen heeft: Trump. Die benoemde tijdens een persmoment voor zijn vertrek van het Witte Huis dat de VS zo weer kunnen beginnen met escortmissie Project Freedom als Iran niet alles ondertekent. Maar, en hier komt-ie, dan zal het wel Project Freedom PLUS zijn. En dat is vast heel veel meer dan de normale versie van maar liefst twee dagen. Enfin, we blijven het in de gaten houden en gaan snel weer live.
Update 09:19 - De VS gooien het over een andere boeg en kondigen een bak nieuwe sancties aan om Iran economisch te raken. The New York Times schrijft: "The United States on Friday announced a flurry of new sanctions intended to increase pressure on Iran’s economy, targeting people and companies in China and Hong Kong that have been helping the Iranian military gain access to supplies and war equipment." Allemaal onderdeel van de brede
oorlog excursie.
Meer CENTCOM-beeld
Photos of USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115), and USS Mason (DDG 87) operating in the Middle East. The three destroyers are currently sailing in the Arabian Sea supporting the blockade against Iran. As of today, CENTCOM forces have redirected 57 commercial… pic.twitter.com/iFHp1HHMac— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2026
Coming mogelijk heel soon: Project Freedom PLUS
.@POTUS on Project Freedom: "We'll go a different route if everything doesn't get signed up, buttoned up... We may go back to Project Freedom if things don't happen — but it'll be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom plus other things." pic.twitter.com/QpKc78vo6p— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026
