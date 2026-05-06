De CENTCOM-escortmissie voor commerciële schepen door Hormuz genaamd Project Freedom wordt twee dagen na aanvang "gepauzeerd" om de totstandkoming van een definitief vredesbestand een kans te geven. Trump schrijft in de bovenstaande post dat beide landen "have mutually agreed that, while the Blockade will remain in full force and effect, Project Freedom (The Movement of Ships through the Strait of Hormuz) will be paused for a short period of time to see whether or not the Agreement can be finalized and signed."

Kort voor Trumps aankondiging van de escortpauze meldde CBS News dat er gisteravond een Frans containerschip geraakt zou zijn door een Iraanse kruisraket, en dat daarbij meerdere Filipijnse bemanningsleden gewond raakten: "A cargo ship in the Gulf region was hit by a possible land-attack cruise missile, causing several injuries among the ship's Filipino crew, two U.S. officials told CBS News. The hit on the CGM San Antonio — which is owned by a French firm — took place late Tuesday evening local time, the officials said. The ship was near Dubai as of midday on Tuesday, but it is not clear whether the vessel has moved since then, according to public ship tracking data."

De komende uren en dagen zal moeten blijken of Iran de pauzering van Project Freedom beantwoordt met een pauzering van aanvallen tegen commerciële scheepvaart. Maar gezien deze ontwikkeling voelt het wel heel onwaarschijnlijk dat het Trumpiaanse geflirt gisteren met het bewapenen van de Iraanse bevolking voorlopig ten einde is. Afijn, wij gaan weer tankers turven en live.

Update 11:48 - Axios schrijft in een EXCLUSIVE dat de VS en Iran een soort principe-overeenkomst in de vorm van een A4-tje naderen. "The White House believes it's getting close to an agreement with Iran on a one-page memorandum of understanding to end the war and set a framework for more detailed nuclear negotiations, according to two U.S. officials and two other sources briefed on the issue. (...) The one-page, 14-point memorandum of understanding (MOU) is being negotiated between Trump's envoys Steve Witkoff and Jared Kushner and several Iranian officials, both directly and through mediators. (...) Iran's restrictions on shipping through the strait and the U.S. naval blockade would be gradually lifted during that 30-day period, according to a U.S. official. (...) The duration of the moratorium on uranium enrichment is being actively negotiated, with three sources saying it would be at least 12 years and one putting 15 as a likely landing spot. Iran proposed a 5-year moratorium on enrichment and the U.S. demanded 20."

Update 12:52 - Olieprijzen kelderen met meer dan 10%! Crude nu rond de $90,9 en Brent rond de $99,4 per vat.

Update 13:27 - Carrier Strike Group USS Gerald Ford keert via de Straat van Gibraltar huiswaarts na 316 dagen (!) op zee. Voor de inzet tegen het Iraanse regime was het betrokken bij de arrestatie van Venezelaanse leider Maduro. Een zeer welverdiend verlof, want zo'n lange afwezigheid van het thuisfront eist echt z'n tol. Er zijn nu nog twee Carrier Strike Groups in het Iraanse theater.

Update 14:10 - Nieuwe Truth van Trump, tussen hoop en dreigement: "Assuming Iran agrees to give what has been agreed to, which is, perhaps, a big assumption, the already legendary Epic Fury will be at an end, and the highly effective Blockade will allow the Hormuz Strait to be OPEN TO ALL, including Iran. If they don’t agree, the bombing starts, and it will be, sadly, at a much higher level and intensity than it was before."