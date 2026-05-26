Wow. De overname van het bedrijf Solvinity, dat ONZE DigiD-beheert, door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl GAAT NIET DOOR. Dat schrijft de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Die is al tijden tegen die overname omdat het zeg maar best wel een privacy-dingetje is om zulke essentiële digitale infrastructuur compleet in buitenlandse handen te laten vallen. "Het BTI (Bureau Toetsing Investeringen, GS) heeft op 21 november 2025 een melding ontvangen van de voorgenomen koper (Kyndryl) en besloten een onderzoek in te stellen conform de WOZT. Door BTI is geconcludeerd dat deze beoogde overname van Solvinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang op basis van toetsing aan de wettelijke criteria in de WOZT. Het BTI heeft mij geadviseerd om over te gaan tot een volledig verbod van deze overname. Dit advies heb ik mij eigen gemaakt en heb ik overgenomen."

PS Super handig, een ministerie dat dit nieuws gewoon meldt via X