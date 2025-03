Vroeger, toen was zeker 87% van het Nederlandse partnergeweld het gevolg van mislukte inlogpogingen bij DigiD, maar dat was vroeger, nu is het PSV van Peter Bosz de bron van veruit de meeste intieme terreur en zijn de meeste digitale diensten van de overheid prima te doen, alleen van NPO Start krijg je soms nog de drang om de afstandsbediening tegen je vriendin aan te gooien, of andersom. Neem DigiD, dat is elke keer weer een eerste rit in een zojuist gekochte auto, alsof de wind je zachtjes over het wegdek blaast. Behalve vandaag, want het heeft een storing, veroorzaakt door een DDoS-aanval. Waarom nou juist precies vandaag, vraagt u zich af?