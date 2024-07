Heeft u voldoende blikvoer in huis? Het einde der tijde is namelijk hier. Door de Crowdstrike-storing bij Microsoft ligt namelijk iets meer dan de helft van de wereld plat. Alles wat op Windows werkt is STUK, en dat blijken mokerveel dingen te zijn. Het stuk zijn is te herkennen aan een BSoD, oftewel een Blue Screen of Death. Crowdstrike heeft inmiddels een 'workaround' aangeboden waarmee het blauwe scherm in de meeste gevallen te verhelpen is. Tot mensen dit hebben uitgevogeld is alles nog stuk. Ziekenhuizen STUK. Zelfscankassa's STUK. Vliegvelden (waaronder Schiphol) STUK. Vliegmaatschappijen STUK. Banken STUK. Engelse gezondheidszorg STUK. Sky News STUK. India STUK. Gemeente Altena STUK. Haven van Gdansk STUK. ECHT ALLES STUK.

Volg hier LIVE alle ontwikkelingen rond alles dat stuk is of niet meer stuk is.

UPDATE: Vliegveld Parijs zegt dat haar computers weer up and running zijn, reizigers voor de Olympische Spelen moeten wel rekenen op vertraging. Schiphol nog stuk.

UPDATE: Ja, het gaat dus allemaal even duren. Van een workaround snappen veel mensen niets, waaronder Kim van Keken.

UPDATE: Crowdstrike wijst vingertje vast naar Microsoft. De fout 'zit in een Windows-update'. "Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed."

UPDATE: Uniformen voor de Olympische Spelen vertraagd!