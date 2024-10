Dat kan alleen maar goed gaan: de Nederlandse overheid gaat binnenkort al haar data in de cloud laten managen door Microsoft, bekend van toen laatst het halve internet kapot was. Dat is helemaal niet verstandig vindt IT-expert Bert Hubert, bekend van waarschuwen voor enge internetdingen die alsnog gebeuren. "Het gaat dus gebeuren, de totale migratie van onze overheid naar MS 365, op Microsoft servers in Microsoft datacenters. Dit voor de Rijksoverheid, maar ook voor alle gemeentes, bestuurs- en uitvoeringsorganen" schrijft Hubert. Dat betekent dat de Chinezen en de Russen bij onze overheidsdata kunnen (zie: de politie), Microsoft onze overheid een financiële poot uit kan draaien, de Amerikaanse overheid Nederland bij de digitale geopolitieke ballen heeft, en dat alle schermen op zwart gaan als een of andere stagiair ergens een keer een verkeerde .exe-file opent (ja sorry wij hebben ook geen idee). Maar wie hier dus wel een idee over heeft, is Bert Hubert, de Cassandra van onze digitale dystopische toekomst, die op een rijtje zet waarom de totale migratie van onze overheid naar Microsoft levensgevaarlijk is. Lees dat stuk.