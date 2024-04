Kopers steeds minder vaak aan tafel met huurders.

Bezorgers meestal niet op zelfde tennisbaan als bestellers.

D66'ers op de kermis amper in gesprek met FvD'ers.

Statushouders (rijk) naar andere bakker dan gewone Nederlanders (arm).

Vooral in en rondom de Randstand kluift de kloof zich verder in. "De rijken die met andere grootverdieners in een bubbel leven, zitten vooral rond Eindhoven en in de noordelijke Randstad. Bloemendaal, Heemstede en Laren springen eruit. (...) Omgekeerd gaat het om regio's in het oosten van Groningen, in de zuidelijke Randstad en in Zuid-Limburg."

En het Sociaal Planbureau maakt zich zorgen, daar is het immers voor. "Volgens het SCP gaan eenzijdige leefwerelden samen met ongelijke kansen. Daarnaast staat gesegregeerd leven sociale samenhang en wederzijds begrip in de weg."

Maar het SCP ziet ook kansen, zoals het saneren van NOS en het opzeggen van uw Volkskrant omdat ze dit soort onderzoeken niet begrijpen. Zelf onderzoek doen in het hele rapport doet u hier.