'Meerdere doden' door ongeluk in België: Trein botst tegen busje voor speciaal onderwijs
Djiezes
Naar ongeval in België dat doet helaas doet denken aan het Stint-drama hier. Een busje voor speciaal (voornamelijk middelbaar) onderwijs met zeven leerlingen, een begeleider en een chauffeur is door een trein geschept bij Buggenhout. "Uit camerabeelden blijkt dat de overweg gesloten was, en de verkeerslichten op rood stonden." De machinist heeft de noodrem nog ingeschakeld, maar kon een botsing niet voorkomen. "Over de toestand van de slachtoffers is nog niet veel geweten. "Daar willen we nog niets over zeggen", zegt An Berger van de federale politie. "De familieleden worden eerst ingelicht, ze worden opgevangen op een school in de buurt." "Het busje reed voor een school van het buitengewoon onderwijs. Het gaat voornamelijk om middelbare schoolkinderen."" Maar bronnen bevestigen aan VRT meerdere doden, wat helaas niet zo onwaarschijnlijk is. Dit topic wordt geüpdatete.
UPDATE: Het gaat om een busje van de school Richtpunt in Buggenhout
UPDATE: Vier doden, onder wie twee tieners
UPDATE: De chauffeur en de begeleidster van de leerlingen zijn overleden, net als twee kinderen. De andere vijf kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis: "Zij waren in kritieke toestand, maar hun toestand is intussen stabiel."
Lokale autoriteiten houden na de persconferentie een minuut stilte voor de slachtoffers pic.twitter.com/lzPMRnGNvn— Alexander Bakker (@alexanderbakker) May 26, 2026
