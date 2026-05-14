Gouwe ouwe vandaag gevonden door digitaal archeoloog G. Wilders, een tweetje van Wes Streeting. Die is het Verenigd Koninkrijk in het nieuws omdat hij GENOEMD WORDT als uitdager van Keir Starmer, de huidige Labour-leider en premier met wie het al een tijdje niet zo lekker gaat. Maar Streeting dus, 43 jaar, met een verleden op twitter dat in het Verenigd Koninkrijk al eerder in herinnering werd gebracht door Jan Moir, de vrouw die volgens Streeting nog vóór Geert Wilders aan de beurt had moeten zijn, had dus in 2009 een moordfantasie over de meest bedreigde Nederlandse politicus ooit. Toen was hij al 25. Frisse knul wel. Zou wat zijn als hij het ook echt wordt, en dan in 2028 met premier Wilders op de foto moet in de Eurostar. Zin in de toekomst!

UPDATE: Streeting stapt op als minister, onduidelijk of hij genoeg steun heeft om Starmer uit te dagen