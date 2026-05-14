'Genoemde' kandidaat-premier VK Wes Streeting wilde Geert Wilders in 2009 voor de trein duwen
In Nederland kun je met zo'n digitaal verleden gewoon minister worden
Look what UK Secretary of State for Health & Social Care @wesstreeting wrote about me in 2009. He wanted to push me - a Dutch MP - under a train.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 14, 2026
Maybe look at your own crowd first before stopping others entering the UK, @Keir_Starmer, as Labour did with me in 2009 (which… pic.twitter.com/YLF2xrUNDq
Gouwe ouwe vandaag gevonden door digitaal archeoloog G. Wilders, een tweetje van Wes Streeting. Die is het Verenigd Koninkrijk in het nieuws omdat hij GENOEMD WORDT als uitdager van Keir Starmer, de huidige Labour-leider en premier met wie het al een tijdje niet zo lekker gaat. Maar Streeting dus, 43 jaar, met een verleden op twitter dat in het Verenigd Koninkrijk al eerder in herinnering werd gebracht door Jan Moir, de vrouw die volgens Streeting nog vóór Geert Wilders aan de beurt had moeten zijn, had dus in 2009 een moordfantasie over de meest bedreigde Nederlandse politicus ooit. Toen was hij al 25. Frisse knul wel. Zou wat zijn als hij het ook echt wordt, en dan in 2028 met premier Wilders op de foto moet in de Eurostar. Zin in de toekomst!
UPDATE: Streeting stapt op als minister, onduidelijk of hij genoeg steun heeft om Starmer uit te dagen
De (verwijderde) tweet
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
FOUR MORE YEARS! Koolmees blijft bij NS
Waar Koolmees eens op moet broeden is hoe treinreizen minder vervelend wordt
Intersectionele hel: activisten op spoor 'tegen mensenrechtenschendingen wereldwijd en de klimaatcrisis'
En zij maar denken dat die trein op tijd rijdt
KOOLMEES-EFFECT: NS loopt financieel weer als een trein
Maar NS verder nog steeds de oude vertrouwde NS
Nederland koopt GEWONDENTREINEN voor 'groot conflict met de Russen'
Laat ProRail het maar niet horen
All aboard? DE BOLLE JOS NS TREIN
De stoptrein naar Medellín vertrekt van spoor 1
LIVE. Kamer kiest Koolmees
NS-vogel wordt verkenner
FOTOOS: Een TREINRAMP van een treinramp
hier een grapje over peren