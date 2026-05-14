'Undercover econoom' Jona van Loenen OPNIEUW betrapt op plagiaat, nu ontslagen als columnist EW
Ezel, ontmoet steen
Volgende vraag voor de column van Sander Schimmelpenninck: bestaat Jona van Loenen wel? De 'undercover econoom', eerder door GeenStijl betrapt op nepnieuws, en door Dumpert op plagiaat, blijkt namelijk niet alleen grappen van anderen te jatten, maar ook columns van zichzelf. Dat hebben wij overgeschreven van Jan Dijkgraaf, die ontdekte dat Van Loenen bij EW zijn eigen opiniestuk uit 2024 in het Parool (ook nog een slecht stuk trouwens, Van Loenen meldt nergens dat het door hem bepleite maandelijks betalen van vakantiegeld nu gewoon al mag en blijkt ook nog het Nibud selectief te citeren) als column had ingeleverd. EW-baas Hella Hueck (aka het Zonnetje in Huis) tegen Dijkgraaf: "EW heeft vastgesteld dat Jona van Loenen afgelopen maand een column heeft aangeleverd die twee jaar eerder al in een krant was gepubliceerd. EW verwacht van haar columnisten originele en exclusieve bijdragen. Het opnieuw aanleveren van eerder gepubliceerd werk voldoet niet aan die norm. Daarom is besloten de samenwerking per direct te beëindigen. De column is niet gepubliceerd." Fun fact: op zijn eigen substack kijkt Van Loenen niet zo nauw, en heeft hij het stuk alsnog opnieuw gepubliceerd. Als we het Briefje van Jan goed lezen heeft Van Loenen geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot wederhoor, wat hem niet alleen een dief maakt, maar ook een lafbek. Kortom, de ideale talkshowgast.
