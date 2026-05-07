Want hee. Wij van GeenStijl geloven er helemaal niks van dat Raymond mens de afgelopen jaren interviews met Marcel van Dam heeft gezien waarin hij zegt dat hij Pim Fortuyn nooit minderwaardig heeft genoemd, en dat hij dat anders heeft gezegd.

Ja toch maar even over Nieuws van de Dag gisteravond, waar bij de herdenking van De Goddelijke Kale werd aangestipt hoe schandalig het is dat de VARA nog steeds niet toestaat dat andere tv-programma's het fragment waarin Marcel van Dam Pim Fortuyn een minderwaardig mens noemt uitzenden. Inderdaad een schande, maar wat ook een schande is, is dat Raymon Mens vervolgens (ergens vanaf 10m20s, als u door alle miljoenmiljard Talpa-reclames heen bent) zegt: "Het is natuurlijk een vuil spelletje, want ik heb ook wel de afgelopen jaren interviews met Marcel van Dam gezien, die wordt hier altijd naar gevraagd hè, wat Victor ook zegt, en dan zegt ie 'ja, ik heb dat anders gezegd' en ik denk 'nee, dat heb je niet anders gezegd, dat heb je letterlijk gezegd, maar ja, we willen dus die beelden uitzenden en dat mag dan niet."

Ten eerste: wij missen heus weleens wat, maar na een interview met Marcel van Dam waarin hij ontkent dat hij Pim Fortuyn een minderwaardig mens genoemd zou hebben, zouden wij alle verloven intrekken, er wekenlang minstens een topic per dag aan besteden, zeventien belletjetrekvideo's met Tom Staal produceren alsook een rechtszaak, Lange Mars Van Het Mediapark Naar Het Landgoed Van Marcel Van Dam en digitale 'Ik ben woedend'-briefkaartactie al dan niet in samenwerking met Amnesty International. Het zou dus kunnen, dat wij al die interviews gemist hebben, maar erg waarschijnlijk achten wij het niet.

Ten tweede: het zou ook wel een beetje gek zijn als Marcel van Dam zou ontkennen dat hij Pim Fortuyn een minderwaardig mens heeft genoemd, niet alleen omdat hij dit inderdaad gedaan heeft (zie video hieronder), maar ook omdat Marcel van Dam een week na de moord op Pim Fortuyn heeft erkend dat hij Fortuyn een minderwaardig mens heeft genoemd in een interview bij NOVA (zie video onder het Lagerhuis-fragment).

Ten derde: in dat interview ontkent Van Dam wel degelijk iets, namelijk dat hij Pim Fortuyn een "Untermensch" heeft genoemd (omdat hij Pim Fortuyn voor zover bekend nooit een "Untermensch" heeft genoemd). Dat interview is vervolgens verknipt op het internet rond gaan zwerven, en waarschijnlijk heeft Raymond Mens dat ergens gezien (mogelijk bij NRC, dat overigens zeer snel rectificeerde) en in zijn geheugen opgeslagen.

Veelzeggend over het soort opiniemaker dat talkshows graag hebben, en het soort opiniemaker dat Raymond Mens daarom is, en een van de twee redenen dat wij er hier dan toch maar weer een topic aan besteden: Mens zegt niet 'joh ik zag op twitter een fillempie voorbijkomen van een week na de moord', maar hij blaast het meteen op. Meneer heeft 'de afgelopen jaren' allerlei 'interviews' 'voorbij zien komen' waarin Marcel van Dam 'altijd' iets zou beweren wat Marcel van Dam dus nooit heeft beweerd. Maar ja, wel weer lekker een minuutje met gebakken lucht gevuld.

Tweede reden voor een topic: een uitstekend excuus om dat Lagerhuis-fragment in zijn volle glorie uit de mottenballen te halen.