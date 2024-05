Iedereen kan wel de hele tijd zeuren over Soumaya Sahla, maar ze is tenminste niet zo iemand die voor de camera poeslief doet, en dan achter de schermen opeens verandert in een onhandelbare klootzak, zoals zo'n beetje iedereen bij de NPO. Nee. Souamaya Sahla is voor de camera een zelfingenomen leipo, en dat is ze achter de schermen ook. Gelukkig hebben we Raymond Mens, dat is een soort Raymond van Barneveld, maar dan slechter in darten en (waarschijnlijk) beter in politieke analyses, die UIT DE SCHOOL KLAPT over hoe het ging bij Sophie & Jeroen nadat de tafel weer was volgeveegd. Ergens lacht een VVD-spindoctor in zijn vuistje vuist.