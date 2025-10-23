achtergrond

Ook een take. "Dat Volkert van der Graaf Fortuyn doodschoot was white privilege"

Juist ja

Hee interessant, een nieuwe, achtdelige docuserie over Fortuyn op de NPO, een uur per aflevering, archiefmateriaal afgewisseld met duidings uit het heden. Door mensen die wat zinnigs te zeggen hebben, maar ook door wetenschapsactivist Miriyam Aouragh, bekend van allemaal geneuzel over white privilege. Je verwacht het niet maar die grijpt de gelegenheid dus aan voor allemaal geneuzel over white privilege. Beetje een merkwaardig stokpaardje om er op deze manier bij de manen bij te slepen, maar dat Volkert van der Graaf het in zijn botte kop haalde om Fortuyn te vermoorden, was dus een klassiek geval van white privilege. Des te knapper eigenlijk dat Mohammed B en de mannen van IS gespeend van dergelijk priefieleesje zulke resultaten wisten te boeken. Prachtig staaltje omdenken, dood aan het oriëntalisme, viva la revolucion!

Tags: serie gekeken, pim fortuyn, kroncrv, volkert van der graaf
@Schots, scheef | 23-10-25 | 09:40 | 221 reacties

