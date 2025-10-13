StamCafé van Pim Fortuyn
At your service PIN
Ongezien nu al gekeken, de documentaireserie 'Pim Fortuyn: On-Hollands', zometeen om 22.20 uur op NPO2. Hoe anders had Nederland eruit gezien, ware het niet dat. En wat zijn we sinds Professor Pin (bindende leestip uit 2002: dit interview) nu eigenlijk opgeschoten? En wat zijn we opgeschoten als de leider van de grootste partij al jarenlang zit ondergedoken en zelfs de campagneactiviteiten heeft moeten staken, als de oppositieleider op een terras in de hoofdstad wordt lastiggevallen door een randdebiel, als de leider van de boerenpartij niet meer in bepaalde steden kan komen en als al die andere fractieleiders waarschijnlijk ook wel een paar keer over hun schouder kijken als ze naar huis fietsen. Nou, dan zijn we dus helemaal niks opgeschoten. Het was al vijf voor twaalf, niet in Nederland, maar in Europa. En nu is het 23 jaar na 5 voor 12!
