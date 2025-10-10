Wilders schort campagneactiviteiten 'voorlopig' op: 'Ik heb hier zelf een slecht gevoel bij'
Gaat even niet zo lekker voor Geert, die het Radio 1-debat moest afgezeggen omdat hij doelwit zou zijn van een Timmerfransiaan. Wilders, die al tig jaar leeft onder extreme beveiliging omdat je in dit land zogenaamd alles kan zeggen behalve dan alle dingen die een weggooier als Freek de Jonge nooit zou zeggen omdat de hooligans van profeet Huppeldepup dan heeeeeeeeel boos worden, schort de komende tijd al zijn campagneactiviteiten op. Dan zal zo'n complete complotdenkende idioot als PvdA-icoon Erik van Muiswinkel wel weer van roepen dat Geert het er zelf naar heeft gemaakt, maar dat er in Nederland politici zijn die geen campagne kunnen voeren omdat ze bedreigd worden door strijders van een bepaalde 'religie' is natuurlijk extreem kut, en triest, en sneu, en dramatisch.
De NCTV heeft mij zojuist bevestigd dat ik, door de gisteren gearresteerde verdachten van de verijdelde aanslag op de Belgische premier, ook ben genoemd als doelwit.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 10, 2025
Dit is niet de eerste keer dat mij dit in 21 jaar bedreiging en beveiliging overkomt, maar iedere keer opnieuw…
