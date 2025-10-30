PVV in aantal stemmen aan kop, MAAR Amsterdam komt pas vrijdagavond
Reminder aan onze prognose:
Houd je paarden, mensen. De PVV is de grootste geworden in Helmond, maar dat was ook te verwachten alsook de voorspelling. Dus dat de PVV nu (ook Epe is binnen) absoluut meer stemmen heeft dan D66 (2.341 om precies te zijn) is leuk voor de headlines, maar zegt met nog een aantal stemmende gemeenten niet alles. Zo komt Amsterdam (veel stemmers) nog binnen, waar D66 een klap groter gaat zijn dan de PVV. Amsterdam verwacht de uitslag VRIJDAGAVOND (!) tussen 19.00 en 22.00 te hebben. Plaatje boven: de laatste prognose van TOEN WIJ NOG KEKEN. Tot later.
Reaguursels
