Geert Wilders niet naar Radio 1 debat, mogelijk doelwit Belgische terreurcel
HO wat
Er wordt nu uitgezocht of dit bericht klopt of niet. Tot ik dat weet ga ik nergens heen.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 10, 2025
Ook Antwerps burgemeester Els van Doesburg en Nederlandse politicus Geert Wilders waren mogelijk doelwit van terreurcel | Antwerpen | https://t.co/1tEZZxlxec https://t.co/baZlAYZtm4
Akelig begin van het Radio 1 debat. Want er is een serieuze afzegger (voorlopig) en het is niet Laurens Dassen. Geert Wilders zou namelijk ook een doelwit zijn van de terreurcel die in België is opgepakt vanwege een geplande aanslag met drones op premier De Wever. "Ook de Nederlandse politicus Geert Wilders zou een doelwit zijn geweest van de terreurcel. Dat vertelt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. Hij zou samen met premier Bart De Wever en Antwerps burgemeester Els Van Doesburg op een lijst hebben gestaan van de verdachten." Gisteren werd bekend dat er drie terroristen zijn opgepakt, twee van hen zijn van Marokkaanse komaf, één Tsjetsjeens. Er zijn aanwijzingen dat ze jihadisten zijn, of, zoals de NOS dat noemt: Motief voor verijdelde politieke aanslag in België nog onduidelijk. Nou dan zullen ze Wilders ook wel als doelwit gehad hebben vanwege zijn standpunt over de hypotheekrenteaftrek hè. Het Radio 1 debat is dus wel gewoon begonnen, maar zonder Geert Wilders.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LOL. VOLT zegt Radio 1 debat af wegens FvD
Uitstekende strategie van de Dasmeister
Man verdacht van terrorismefinanciering met BITCOINS
FOTO: Niet de bitcoin-bezitter uit het verhaal
Timmerfrans: 'Mensen bang dat Geert Wilders ze wil uitzetten vanwege hun huidskleur'
Hee. Daar heb je de polarisatie
Vijf doden en 15 gewonden bij aanslag Jeruzalem, 2 schutters uitgeschakeld
Zelfs daar een bovengemiddelde maandag
Kom soep TOCH STRAFBAAR volgens Raad van State, Van Weel past wet aan
Soep-gate komt tot een eind