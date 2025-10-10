Akelig begin van het Radio 1 debat. Want er is een serieuze afzegger (voorlopig) en het is niet Laurens Dassen. Geert Wilders zou namelijk ook een doelwit zijn van de terreurcel die in België is opgepakt vanwege een geplande aanslag met drones op premier De Wever. "Ook de Nederlandse politicus Geert Wilders zou een doelwit zijn geweest van de terreurcel. Dat vertelt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. Hij zou samen met premier Bart De Wever en Antwerps burgemeester Els Van Doesburg op een lijst hebben gestaan van de verdachten." Gisteren werd bekend dat er drie terroristen zijn opgepakt, twee van hen zijn van Marokkaanse komaf, één Tsjetsjeens. Er zijn aanwijzingen dat ze jihadisten zijn, of, zoals de NOS dat noemt: Motief voor verijdelde politieke aanslag in België nog onduidelijk. Nou dan zullen ze Wilders ook wel als doelwit gehad hebben vanwege zijn standpunt over de hypotheekrenteaftrek hè. Het Radio 1 debat is dus wel gewoon begonnen, maar zonder Geert Wilders.