De FBI heeft afgelopen weekend vier vermeende leden van de extreemlinkse en pro-Palestijnse groepering 'The Turtle Island Liberation Front' opgepakt. De vier radicale gekken zouden plannen hebben beraamd om op nieuwjaarsavond knalvuurwerk af te steken bomaanslagen te plegen op vijf verschillende plekken in Los Angeles, ook is op foto's materiaal te zien waar de bommen mee te maken zijn. Weer eens wat anders dan champagne drinken bij vrienden. Een vijfde werd door de FBI New Orleans opgepakt, die zou mogelijk ook banden hebben met de groep maar op eigen houtje bezig zijn geweest met aanslagplannen. Attorney General Pam Bondi voegt toe dat mogelijk ook agenten van de immigratiedienst ICE doel zouden zijn van gerichte aanvallen. Hiermee zijn taferelen zoals we afgelopen weekend op Bondi Beach in Australië hebben gezien hopelijk voorkomen. Nu maar hopen dat het 's avonds op de 31e een beetje rustig blijft in Los Angeles en de rest van de wereld.