Pakistaans-Australisch terreurduo vader en zoon Sajid en Naveed Akram doodde 15 mensen en verwondde er 39 bij de chanoekaviering te Bondi Beach. Vader Sajid werd ter plaatse door de politie gedood, zoon Naveed werd neergeschoten, maar overleefde het. Op basis van een factsheet van de rechtbank schrijft het Australische 9News dat er veel meer slachtoffers hadden kunnen vallen, maar dat de vier explosieven die het tweetal de joodse menigte in gooide niet afgingen. In hun auto werden nog vijf andere zelfgemaakte explosieven, twee shotguns, een jachtgeweer en een zelfgemaakte vlag van Islamitische Staat aangetroffen. Ook werden op de telefoon beelden van eind oktober aangetroffen die de politie beschrijft als: "training with long-arm guns and "moving in a tactical manner" in a countryside location. Police suspect the area was in New South Wales." Daarbij werd een video aangetroffen waarin "The (younger Akram) is recorded appearing to recite, in Arabic, a passage from the Quran."

In tegenstelling tot alle boven- en onderstaande beelden wordt de video van die koranrecitatie niet vrijgegeven. Maar de koranrecitatie wordt tenminste genoemd, terwijl de NOS er ontoevallig als volgt omheen danst: "Volgens de rechtbankdocumenten is er ook een video gevonden waarop de vader en zoon zittend voor een IS-vlag hun daden rechtvaardigen en het hebben over hun politieke standpunten." Begrijpelijk, want je zou maar moeten benoemen dat dit dus een selectie was uit deze 26 koranversen over geweld tegen ongelovigen.