Zeven Australische 'terreurverdachten' dag later vrijgelaten, klagen politie aan

Seven Lions (*)

Helaas oprecht komisch beeld

Ja, toestand. Aan de accenten te horen overwegend of zelfs allemaal in Australië geboren, en de jongste pas 18 jaar oud. Waar de onderstaande persco door de politie op neerkomt is: 'wel verdacht, maar écht geen bewijs, we tolereerden gewoon even geen risico na 15 dode en 27 gewonde joden, en het leek er even op dat dit zevental met islamitische intenties onderweg was naar Bondi Beach'. Maar goed, nu klaagt het zevental de politie aan. En in het juridische fetisjisme dat het gehele Westen teistert, zal de hand daarna ongetwijfeld weer zo diep in eigen boezem verdwijnen dat de volgende operatie die achteraf wel nodig bleek nagelaten wordt. En dat terwijl het in elk zichzelf respecterend land gewoon staand beleid zou moeten zijn dit soort jongens standrechtelijk van de weg te rijden tot je zeker weet dat ze dit keer niks doen. Geclausuleerde onschuldpresumptie, noem je dat.

'De stille'

Een gewilliger interview

Persco politie

enfin zoiets

Tags: Sydney, terreurverdachten, Bondi Beach
@Spartacus | 19-12-25 | 12:25 | 120 reacties

Reaguursels

