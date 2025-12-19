Zeven Australische 'terreurverdachten' dag later vrijgelaten, klagen politie aan
Seven Lions (*)
Helaas oprecht komisch beeld
Ja, toestand. Aan de accenten te horen overwegend of zelfs allemaal in Australië geboren, en de jongste pas 18 jaar oud. Waar de onderstaande persco door de politie op neerkomt is: 'wel verdacht, maar écht geen bewijs, we tolereerden gewoon even geen risico na 15 dode en 27 gewonde joden, en het leek er even op dat dit zevental met islamitische intenties onderweg was naar Bondi Beach'. Maar goed, nu klaagt het zevental de politie aan. En in het juridische fetisjisme dat het gehele Westen teistert, zal de hand daarna ongetwijfeld weer zo diep in eigen boezem verdwijnen dat de volgende operatie die achteraf wel nodig bleek nagelaten wordt. En dat terwijl het in elk zichzelf respecterend land gewoon staand beleid zou moeten zijn dit soort jongens standrechtelijk van de weg te rijden tot je zeker weet dat ze dit keer niks doen. Geclausuleerde onschuldpresumptie, noem je dat.
'De stille'
Een gewilliger interview
"They oppressed us so much."— 5Pillars (@5Pillarsuk) December 19, 2025
Three Muslim men on vacation in Sydney describe how they were arrested and detained by armed Australian police simply for driving in the direction of Bondi Beach.
The men, as well as four other Muslims, were held for 27 hours before being released… pic.twitter.com/LSHgSwktmp
Persco politie
enfin zoiets
Reaguursels
