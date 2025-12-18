Australische antiterreureenheid ramt 7 moslims van weg "onderweg naar Bondi Beach"
Je wordt wat je binnenlaat
Arrestatie vijf verdachten
Onderweg naar een double tap-aanslag op de herdenkingsceremonie begeleid door de burgemeester, of misschien zelfs de begrafenis van het jongste slachtoffer, namelijk de 10-jarige Mathilda? Wat hun intenties ook waren, de Australische federale anti-terreurpolitie zag in ieder geval genoeg reden het vijftal met twee jeeps van de weg te rammen en klem te rijden, en bean bags door de ramen te schieten voordat ze languit op het asfalt geboeid werden. De details zijn nog spaarzaam, maar News.com.au (wiki) schrijft: "Heavily-armed police have detained seven men understood to be on their way to Bondi Beach, after intelligence suggested a “violent act” was possibly being planned." Daarentegen schrijft 9News weer dat "Police said they had received information that "a violent act was possibly being planned" but said they had not found any connection "to the current police investigation to the Bondi terror attack"." Ook meldt 9News dat de verdachten volgens ooggetuigen "firearms" bij zich droegen, maar dat is nog niet bevestigd door de politie. Hoe dan ook, ze kwamen niet om te surfen. Snel de wapenwetten aanscherpen!
Update 12:44 - Politie spreekt steeds van zeven arrestanten, maar op de bovenstaande video en hier zijn er duidelijk maar vijf te zien. Mogelijk, maar nog onbevestigd, is hier de arrestatie van de twee andere verdachten te zien.
Update 13:09 - Video uit vorige update bevestigd, zie dezelfde blauwe Toyota Yaris hier op 0:55.
Video arrestatie twee andere verdachten
“Australian beach culture relies on several social phenomena, all of them fragile: a nonsectarian commons that is freely accessible to everyone, regardless of ethnicity or religion; a culture that permits women to dress scantily without fear of harassment; and a tacit system of…— Louise Perry (@Louise_m_perry) December 17, 2025
