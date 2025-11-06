Michael en Sydney in het StamCafé
Meest sfeervolle café in tijden
FILMNIEUWS: Michael, over Michael, bekend van het bekend zijn maar toch vooral vanwege Michael. Gespeeld door Jaafar Jackson en dat is z'n NEEFJE dus ditmaal driewerf hoezee voor nepotisme. In ander nieuws: Sidney Sweeney bekend van uw november-uitdaging weigert tijdens haar interview met GQ Magazine in te gaan op de 'controverse' rondom haar 'good jeans'-reclames, en weigert daarmee wel echt heel nadrukkelijk de overdrachtelijke knieval voor MAMDANI. Eindeloos vertier na de breek.
NEW: Sydney Sweeney refuses to apologize for the American Eagle jeans ad after GQ's Katherine Stoeffel continuously tried to get her to cave.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 6, 2025
Stoeffel: I mean, Trump tweeted about the jeans ad ... that just seems like a very crazy moment...
Sweeney: It was surreal.
Stoeffel:… pic.twitter.com/F9ihaeMqeq
November 6, 2025
Jini en Isa de beste discourse engines van NL
Confirmed de kaasfondue is Kirac honingpot https://t.co/j9jxRDo1nu— gert (@openbaardronken) November 6, 2025
?
https://t.co/488dOGeLfY pic.twitter.com/KO83o92FPV— Pleometric (@pleometric) November 5, 2025
"Spinoza speaks of this."— ᐱ ᑎ ᑐ ᒋ ᕮ ᒍ (@Andr3jH) November 5, 2025
"no he doesn't. did you read any of his books?"
"no. did you?"
"no" https://t.co/L7fNWKWDzN pic.twitter.com/d4z1p6G9w9
Over de hele linie heftig beeld (Rabbijn is Marokkaans?)
NEW: Kanye West apologizes to Rabbi Yoshiyahu Yosef Pinto in New York for his past comments.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 6, 2025
The footage was shared on Rabbi Pinto's Instagram account.
"Private Meeting Between Rabbi Yoshiyahu Yosef Pinto Shlit"a and Ye, Formerly Known as Kanye West," Rabbi Pinto posted on IG.… pic.twitter.com/BQWSiOR3TH
Goede jeans zijn terug
"Christianity is facing an existential threat in Nigeria. The United States cannot stand by while such atrocities are happening there, and in numerous other Countries. We stand ready, willing, and able to save our Great Christian Population around the World!" - President Trump pic.twitter.com/1dSLMr7ApQ— The White House (@WhiteHouse) November 5, 2025
