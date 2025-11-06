achtergrond

Michael en Sydney in het StamCafé

Meest sfeervolle café in tijden

FILMNIEUWS: Michael, over Michael, bekend van het bekend zijn maar toch vooral vanwege Michael. Gespeeld door Jaafar Jackson en dat is z'n NEEFJE dus ditmaal driewerf hoezee voor nepotisme. In ander nieuws: Sidney Sweeney bekend van uw november-uitdaging weigert tijdens haar interview met GQ Magazine in te gaan op de 'controverse' rondom haar 'good jeans'-reclames, en weigert daarmee wel echt heel nadrukkelijk de overdrachtelijke knieval voor MAMDANI. Eindeloos vertier na de breek.

Jini en Isa de beste discourse engines van NL

?

Over de hele linie heftig beeld (Rabbijn is Marokkaans?)

Goede jeans zijn terug

Tags: Stamcafé, Michael, Sydney
@Spartacus | 06-11-25 | 23:03 | 66 reacties

