FILMNIEUWS: Michael, over Michael, bekend van het bekend zijn maar toch vooral vanwege Michael. Gespeeld door Jaafar Jackson en dat is z'n NEEFJE dus ditmaal driewerf hoezee voor nepotisme. In ander nieuws: Sidney Sweeney bekend van uw november-uitdaging weigert tijdens haar interview met GQ Magazine in te gaan op de 'controverse' rondom haar 'good jeans'-reclames, en weigert daarmee wel echt heel nadrukkelijk de overdrachtelijke knieval voor MAMDANI. Eindeloos vertier na de breek.