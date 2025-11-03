achtergrond

Goedemorgen het is Eerste Maandag van No Nut November

Het weekend was om aan de notie te wennen, te mogen mislukken. Maar dit is uw onherroepelijke startschot

Soms is zelfliefde niet op het eerste gezicht. Is het niet gekleed in traktatie en permissie. Nee, heel soms, een maand per jaar om precies te zijn, midden in "the great lock-in of September-December", bent u de eigen ambassadeur van uw welzijn. En deze maand komt dat neer op: exact dit niet. Okay wat we proberen te zeggen is dat No Nut November een diep verankerde traditie is waarin echte mannen een maand lang niet klaarkomen. En als ze (of hij, hey) u dwingt bent u echt even op uzelf aangewezen, maar tijdens enkelspel mag het deze maand categorisch niet. Laat ons dagelijks in de comments weten hoe het u vergaat, ongeacht het topic! Meer bemoedigend beeldmateriaal na de breek.

Moedig voorwaarts makkers

@Spartacus | 03-11-25 | 08:31 | 167 reacties

Reaguursels

