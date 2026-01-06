achtergrond

Dutch Schiphol Airport Hits International Plee Figure, vandaag alweer 415 vluchten geschrapt

We staan er: wit op

Kijk hierboven, een videootje van een of andere hippe luchtvaartvlogger (oxymoron) die zich erover verbaast dat deze vlucht maar liefst drie uur stil stond tot de passagiers eruit konden. En hier een HORRORVERHAAL in de T. "De chaos is deels het gevolg van te weinig zogeheten de-icing plaatsen op de luchthaven. „Dit is een een bewuste keuze in verband met de kosten.”" En daar een nieuwe update van Flightradar. Onze nationale trots, onze international travel economy unit connecting dinges hub, is kapotter dan de territoriale soevereiniteit van Venezuela. Dick Schoof zet het leger in ofzo man, DOE IETS. Nou ja. Één voordeel. De kans dat Donald Trump binnenkort Rob Jetten ontvoert omdat hij onze luchthaven wil overnemen is weer een beetje kleiner geworden. Man. Man. Man.

DRAMA

Voor paal

Zo doe je dat dus

Schiet niet: op

monocle emoji

Tags: schiphol, sneeuw, drama
@Ronaldo | 06-01-26 | 09:40 | 116 reacties

