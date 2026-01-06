Dutch Schiphol Airport Hits International Plee Figure, vandaag alweer 415 vluchten geschrapt
We staan er: wit op
Kijk hierboven, een videootje van een of andere hippe luchtvaartvlogger (oxymoron) die zich erover verbaast dat deze vlucht maar liefst drie uur stil stond tot de passagiers eruit konden. En hier een HORRORVERHAAL in de T. "De chaos is deels het gevolg van te weinig zogeheten de-icing plaatsen op de luchthaven. „Dit is een een bewuste keuze in verband met de kosten.”" En daar een nieuwe update van Flightradar. Onze nationale trots, onze international travel economy unit connecting dinges hub, is kapotter dan de territoriale soevereiniteit van Venezuela. Dick Schoof zet het leger in ofzo man, DOE IETS. Nou ja. Één voordeel. De kans dat Donald Trump binnenkort Rob Jetten ontvoert omdat hij onze luchthaven wil overnemen is weer een beetje kleiner geworden. Man. Man. Man.
DRAMA
Voor paal
Another problematic day at Amsterdam Schiphol Airport: fog and sub-freezing temperatures are causing major disruption. So far, 415 flights have been cancelled (34% of all flights), and that figure is expected to rise to 50–60% throughout the day.— Flightradar24 (@flightradar24) January 6, 2026
Cancelled flights (summary):… pic.twitter.com/Jkk2UZuHMf
Zo doe je dat dus
Robert ontijst vliegtuigen op Eindhoven Airport: 'Best een serieus klusje'— Omroep Brabant (@omroepbrabant) January 6, 2026
Lees verder: https://t.co/i1O8lN9Zkshttps://t.co/i1O8lN9Zks
Schiet niet: op
monocle emoji
Lighter side. Sharing pic.twitter.com/5LJwgGKuJj— Mervin Pearce (CISSP-ISSAP) 🇵🇹 (@mervinpearce) January 6, 2026
Reaguursels
