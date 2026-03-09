Breek. Voorvrouw GroenLinks Amsterdam wint Amerikaanse verkiezingen
Natuurlijk elke keer ontzettend spannend welke Amsterdamse politicus of politica de Amerikaanse verkiezingen wint, vooral nu Trump zonder eerst rustig even met het congres te overleggen de economie aldaar bombardeert met importheffingen en Iran bombardeert met bommen. Dat maakt de Republikeinen kwetsbaar bij de midterms straks, maar zoals u weet biedt het ook kansen voor Amsterdamse gemeenteraadsfracties. Zo maakt GroenLinkser Zita Pels (bekend van) op knappe wijze gebruik van edgy Gen Z-content om zichzelf te positioneren als tegenpool van The Donald. In tegenstelling tot wat veel mensen altijd dachten is Pels tegenstander van Trump, ICE en kapitalisme, maar juist voorstander van een bevrijd Palestina. Ook wil ze rijke mensen opeten en met vrouwen naar bed en veel geld verdienen. Uiterst provocatief en het lijkt haaks te staan op haar uitgesproken kapitalismekritiek, maar Amerikanen vinden dat mooi, die houden van show en van politici die de boel durven op te schudden. Congratulations, Zita!
