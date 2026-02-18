Lokale Heibel van landelijke allure mogen we wel stellen, want in BORGER-ODOORN, prachtplaats in de Veenkoloniën, krijgen de gemeenteraadsverkiezingen ineens een bruin tintje, zo lezen we bij het welingelichte RTV1. Maar liefst drie raadsleden zijn door amokmaker en PvdA-GL-lid Hein Klompmaker in een interne column 'vergeleken' met een NSB'er. Zijn die raadsleden dan overgestapt naar de Borger-Odoornse NSB? Zijn het simpelweg nazi's? Zaten ze eerder bij een neonazistische partij? Staan ze op de foto met extreemrechtse figuren? Of hebben ze misschien hakenkruisvlaggen gehesen op Koningsdag? Neen: ze zijn OVERGESTAPT naar een andere partij. John Goeree ging van D66 naar Gemeentebelangen, Pieter de Groot sloot zich als fractievoorzitter GL(!?) tevens aan bij Gemeentebelangen en Ina Poppen vertrok al in oktober bij de PvdA om Lokale Kracht te versterken.

'Mollen zonder moreel kompas' noemt Klompmaker (meer van zijn schrijfsels HIER) de 'politieke asielzoekers', nadat hij zijn column begon met een verhandeling over Nico de Haan Haas, een NSB'er en SS'er. Klompmaker blijft evengoed dapper achter zijn woorden staan: "Ik ben historicus en ik gebruik vaker voorbeelden van de geschiedenis. In dit geval heb ik een voorbeeld gekozen van een morele keuze die niet klopt. Ik heb het dan ook alleen als voorbeeld gebruikt en absoluut niet als vergelijking. Dat zij het zo interpreteren is wat anders, maar dat is niet mijn intentie. Ik sta achter mijn woorden en ik begrijp eerlijk gezegd de ophef niet." Ja de poppen aan het dansen en Goeree, De Groot en Poppen ONTSTEMPT. En nu dreigt een Moszkowicziaans juridisch conflict omdat de drie het er niet bij willen laten zitten. Vergeet Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, 18 maart gaan All Eyes On Borger-Odoorn.

UPDATE - Meneer (mogelijk een bewoner van de Veenkoloniën die zich niet wenst te associëren met die NSB'ers in Borger-Odoorn) op de mail die ons erop wijst dat Borger-Odoorn niet in de Veenkoloniën ligt maar bovenop de Hondsrug, wat ZANDGROND betekent en geen Veengrond. Hetgeen de zaak verandert gezien het grote sociale verschil. Wij maken geen bonje, we stand corrected. Sorry, bewoners van de Veenkoloniën.