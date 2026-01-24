Nou ja zeg, iedereen dacht natuurlijk dat Forum voor Democratie onder de warme, harige vleugels van Lidewij de Vos de juiste richting op zou vliegen, alleen nog maar extreemlinkse sprekers zou uitnodigen op gala's, met allerlei zinnige ideeën voor Nederland zou komen en in het geheel niets onzinnigs meer zou doen. En wat denk je, blijkt Forum voor Democratie nog steeds gewoon een heel eng clubje vol rare snuiters die er vooral bij de JFVD geen misverstanden over laten bestaan dat ze op het uiterste stukje rechts van het politieke spectrum bivakkeren. Wij schreven al in 2020 over de Hollandse Hitlerjugend. Een vos verliest wel zijn haren, niet zijn streken, zullen we maar zeggen. Ploft vanochtend de Omvolkskrant op de mat met een heuse RECONSTRUCTIE, bekend van FvD, van het afgelopen kerstgala van de jongerentak van de partij, bekend van internet, waarin het gala onder de loep wordt genomen. Daar zijn namelijk aanwezig en zitten zelfs aan tafel met FvD-partijleider De Vos allerlei figuren uit de identitaire beweging, zoals de Duitser Severin Köhler van de AfD, de Sloveen Žan Žalec, oprichter van de Sloveense tak van de identitaire beweging en de Ier John McLoughlin van de National Party. Allemaal wandelende hondenfluitketeltjes. Ook aanwezig op het gala is de sneuneus John A. die teksten als 'White lives matter', 'Blank 2023' en 'Zwarte Piet deed niets verkeerd' op de Erasmusbrug projecteerde tijdens de jaarwisseling van 2022/2023 en daarvoor ook werd veroordeeld. JFVD-voorzitter Iem Al Biyati zegt daarover: "Zover ik weet is die John niet veroordeeld wegens geweld, maar voor het uiten van een mening. Wij willen geen gedachtepolitie spelen en mensen uitsluiten vanwege het uiten van bepaalde meningen."

Conclusie is dus dat er werkelijk helemaal niks is veranderd bij FvD of bij de JFVD. Lidewij de Vos zegt voortdurend dat ze met een schone lei is begonnen en dat de zogenaamde kinderziektes eruit zijn, maar alle namen zijn hetzelfde, dezelfde gasten staan nog op de lei gekrijt en alle signalen: op donkerrood. Er staat alleen een nieuwe naam bovenaan de lijst en dat heeft vooralsnog wél effect.