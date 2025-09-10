Ja het blijft natuurlijk een rukverhaal, van oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Een getuige meldde zich bij de politie dat hij de burgemeester had zien masturberen op de snelweg, die was al een keer eerder door agenten aangesproken omdat hij met zijn broek open in de auto op een parkeerplaats stond, en dan is het niet zo gek dat het Openbaar Ministerie en de politie nogal in de (niet zomaar weg te masseren) kramp schieten. En als burgemeester van Groningen kun je, en moet je, op je klompen stadsschoenen aanvoelen dat het in zo'n pijnlijke zaak belangrijk is dat je je verhaal helder en overtuigend uiteenzet, inclusief alle gênante details.

Dat heeft Koen Schuiling niet gedaan. Hij heeft in eerste instantie zelfs niet aan zijn partner verteld wat hem is overkomen, hij heeft niet direct advocaat in de arm genomen toen hij door de politie werd verhoord en zelfs tijdens de rechtszaak heeft hij geen volledige openheid van zaken gegeven over zijn medische situatie. Juist als je een nogal bijzondere verklaring hebt voor nogal bijzondere feiten, dan kun je niet verwachten dat iedereen je op je blauwe ogen gelooft en loop je het risico dat er gebeurt wat er is gebeurd.

MAAR MAAR MAAR. Deze reconstructie in NRC is wat ons betreft inhoudelijk overtuigend (al hadden de literaire citaten inclusief de dezer dagen onontkoombare KAFKA een onsje minder gemogen, tering jantje zeg, het is een stuk in NRC, geen houten plankje bij de Xenos). Schuiling stelt impotent te zijn als gevolg van een openhartoperatie, wat de lol van het openbaar masturberen inderdaad wel een beetje afhaalt. Het stuk laat ook zien dat de togadragers van het OM en de politierechter nou niet bepaald voorbeeldig hebben gehandeld, waardoor wij zo inschatten dat Schuiling zijn hoger beroep gaat winnen. Dus hee. Wij zijn om. FREE KOEN SCHUILING.