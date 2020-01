We liepen even door de videos op #Wuhan en hebben ze onder- en bovenstaand even achter elkaar gezet. Pre-dystopische beelden, zeg maar de eerste 40 minuten van de betere outbreak-film. Het tweede en derde filmpje hierboven zijn trouwens niet geverifieerd en het is in de verte mogelijk dat het oude beelden van Chinese mosquito control zijn, maar dat gebeurt meestal in de zomer en de bovenstaande bomen zien er winter-achtig kaal uit. Maar goed, Wuhan, China's op zes na grootste stad is on lockdown. De autoriteiten houden de stations gesloten en er vertrekken ook geen vluchten meer uit de stad. De stad per auto verlaten kon eerst nog wel, maar inmiddels lijken ook de wegen vergrendeld. De Chinese autoriteiten laten weten dat er 17 Chinezen aan het virus zijn overleden en dat er 600 besmet zijn. Nou, dat zijn er ongetwijfeld over de hele linie meer. Akelige gedachte wel: de Spaanse Griep is pas 102 jaar geleden en eiste tussen de 50 en 100 miljoen levens, destijds 3 tot 5 procent van de wereldbevolking.

Instant update: de stad Huanggang (7.5 miljoen inwoners), 80 kilometer ten Oosten van Wuhan, is inmiddels óók in lockdown.

Instant update 2: ook de stad Ezhou (1 miljoen inwoners) is deels afgegrendeld.

Instant update 3: Het virus is mogelijk ook al in het Verenigd Koninkrijk opgedoken.

Namens de hele wereld, stop hier eens mee China

Wuhan broedervolk