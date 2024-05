Dat was lachen he, vorige week in Kerkrade, toen Roda JC al dacht dat ze gepromoveerd waren, die koempels op het veld klommen en elkaar jankend in de armen timmerfransten. Te vroeg gejuicht! En nu moet Roda in een allesbeslissende eindkraker niet verliezen bij FC Groningen, dat voor het laatst een thuiswedstrijd verloor.... september vorig jaar. Kriebels. Daar snapt u als zelfverkozen Ajacied niks van, grappig want 'uw cluppie' speelt zondag tegen de club uit uw woonplaats, maar hier liggen ze in het noorden & in het zuiden dus al een week wakker van. Tien keer naar de plee, katten op Samantha, geen hap door de keel: u kent het wel. Rob Goossens (niet de stuntman) gaat zelfs COMAZUIPEN in de stad. Kijk een avondje mee naar de mooiste competitie ter wereld: de Mickey Mouse Keukenliga!

UPDATE - Ander maar minder belangrijk voetbalnieuws: Mbappé (zeg maar de Eric Viscaal van Frankrijk) vertrekt bij Paris Saint-Germain. Die gaat dus naar Real Madrid

UPDATE 38' - 1-0 GRONINGEN. Livebeeld van Frans Timmermans op de viewing party hieronder

UPDATE 50' - 2-0 GRONINGEN. Nieuw livebeeld van Frans Timmermans op de viewing party hieronder

UPDATE - GRONINGEN NAAR EREDIVISIE. Roda niet. Livebeeld van Frans Timmermans op de viewing party hieronder