Hee kijk eens aan. Het CBS heeft zelf onderzoek (okee: in opdracht van het ministerie, maar toch) gedaan naar al die mensen die in 2020, 2021 en 2022 zijn doodgegaan. En vooral dat laatste jaar is natuurlijk interessant. Want toen was er wél oversterfte, maar minder corona en iedereen vroeg zich af hoe dat toch kon komen. Nou ja, niet iedereen, want sommige mensen wisten al zeker dat dat allemaal lag aan de VACCINS!?1!🧐. En voor die mensen hebben wij nu wel een paar vragen. Want hoe kan het dat in het langverwachte onderzoek naar doodsoorzaken en vaccinatiestatus staat dat het CBS in heel 2021 slechts 11 mensen heeft gevonden waarbij "op de doodsoorzaakverklaring [werd] vermeld dat vaccinatie tegen COVID-19 mogelijk het startpunt van de causale keten zou kunnen zijn"? En hoe kan het dat dat er in 2022 maar 8 waren? En hoe kan het dat de sterfte onder mensen die niet zijn gevaccineerd aan andere doodsoorzaken dan corona in 2021 én 2022 boven die van gevaccineerden lag? En hoe kan het dat de hoge piek aan het einde van 2022 ook onder ongevaccineerden duidelijk te zien is, als de oversterfte van toen door de vaccins kwam? Nou? Is dat soms allemaal toeval? Zelf onderzoek doen in de originele CBS-publicatie kan hierrr, conclusies experts in de Volkskrant daarrr. En goed zelf blijven nadenken allemaal!