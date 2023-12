"De Chinese Communistische Partij heeft de afgelopen jaren aanzienlijke invloed en macht verkregen over de 28 Chinese weekendscholen in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money. De Chinese overheid organiseert kampen voor leerlingen in Nederland en China, geeft cursussen aan leraren en verstrekt scholen gratis lesboeken." Wel hebben we nou nummer 33 met sambal en kroepoek. Je home security systeem van Xiaomi neemt alles wat je doet op en stuurt de boel linea recta naar China, je gesprekken in je Huawei worden uitgeschreven door typistes, je NIO EL6 plopt er alleen een airbag uit als je een beetje lief kletst over Xi en zonder gekheid, ze proberen voortdurend in je CMS te kruipen, politieke processen worden beïnvloed, dissidenten onderdrukt, social media gebruikt, er suizen spionageballonnen door het luchtruim - en dan stapelen we er zomaar wat uit de losse pols. En nu vertellen Sherlock & Watson van de Nederlandse journalistiek ons dat China controle houdt op Chinese weekendscholen in Nederland??? Nou jaaaaaa zeg, nu bestellen we NOOIT meer goedkope troep op Ali en Temu.