Wat een finale wat een finale mensen. Vandaag was de laatste dag van de finaleweek, maar de producenten die de concurrentie van Joost Klein, de UvA en Rafah in de nek voelen hijgen, hebben bedacht dat het misschien leuk is als de onderhandelingen morgen gewoon doorgaan! Beetje rommelen aan het format terwijl de opnames nog bezig zijn maar dat mag de pret niet drukken. Dat ze morgen verder gaan met dezelfde partijen die al sinds 13 december vorig jaar (toen we nog dachten dat ZES WEKEN lang was) met elkaar onderhandelen, is júíst een teken dat het GOED gaat natuurlijk.

EXTRA JOURNAAL: Formatie vanavond niet bij vakjury, akkoord wordt beoordeeld op basis van een foto van een papiertje dat Gidi Markuszower bij zich had