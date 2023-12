Tom Staal heeft een probleem. Niet echt natuurlijk, maar volgens Frans Timmermans, die ongeveer net zoveel zin heeft in vier jaar oppositie als Cornald Maas in een eerlijke muziekwedstrijd, wel. Want Frans Timmermans is dus kennelijk ook de baas over wat verslaggevers denken en welke vragen ze stellen. In de echte wereld ondertussen, gaat informateur Ronald Plasterk zes weken praten met PVV, VVD, NSC & BBB, zoals verkenner Ronald Plasterk al had geadviseerd. LIVE debat volgen doet u HIERRR.