Oh ja de finaleweek! Die is er ook nog natuurlijk. Kennelijk was het eigenlijk meer een soort halve finaleweek, want morgen is het Hemelvaart en ze zijn er nog niet uit. Maar! Ze zijn er ook niet niet uit. Dus dat is dan weer winst. "We gebruiken gewoon het maximale om te kijken of we tot een resultaat kunnen komen" is nou niet echt de klare taal die we van X-kanon Wilders gewenst zijn, maar er is dus ook nog niemand boos weggelopen. Misschien kunnen we de Amsterdamse ME'ers een ultimatum laten stellen?

VRIJDAG: Nieuwe finaleronde