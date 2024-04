OH JA VERDOMD DE FORMATIE! Nou er is 'nieuws' hoor. "Informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol hebben op basis van input die de vier partijen aanleverden een asielpakket voorgelegd, en daar is Wilders ’pissig’ over. Er zou te weinig worden gedaan om de instroom te beperken. Kort nadat de PVV-voorman boos van de formatietafel wegliep, werden de gesprekken tussen de partijen voor vandaag afgerond en vertrokken ook de andere partijleiders." Geertje is de laatste week ook weer lekker met het gaspedaal naar de bodem aan het Twitteren dus dat zal de sfeer ook wel bevorderen. Dit wordt zo langzamerhand extreem vermoeiend, maar de gesprekken gaan 'morgen wel weer verder'. Oooooo dan! Zeg, kunnen we die concessieklok van Kopen zonder Kijken ook een weekje lenen?

UPDATE - Wilders op Twitter: "Ik ben klaar met alleen maar concessies doen. Ze moeten nu leveren."