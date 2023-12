Weet u wie ook weer helemaal terug is? De poepkijker van het RIVM! U had het al gemerkt in de trein, op het werk, tijdens de sit-ins en in de supermarkt. Overal hoestende, blaffende en snotterende mensen. En die mensen gaan allemaal naar de plee & de hele mikmak aan miljarden virusdeeltjes gaan zo het riool in. Nou, en dat is te zien hoor. We pieken onzelfs weer heerlijk een lockdown, een avondklok, een mondkapje, een anderhalve meter, een dashboard en een Eenzame Kerst in. Alleen een verbindend lied van 50 BN-ers kan ons nog redden. HELP!