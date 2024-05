Weet u nog, vorig jaar, dat geregisseerde momentje bij College Tour om het afscheid van Sigrid Kaag voor te bereiden? Waarin haar twee dochters in beeld kwamen, die vertelden over de impact van verschrikkelijke dingen zoals die fakkelgek bij haar huis? En hoe iedereen het zo afschuwelijk vond en vindt dat mensen, die zich inzetten voor de publiek zaak, in hun persoonlijk leven niet veilig zijn (zo afschuwelijk, dat gerespecteerde journalistieke rubrieken er nepnieuws van gingen verzinnen).

Maar hoe is dat eigenlijk voor mensen die zich ook inzetten voor de publieke zaak, maar daar een stuk minder voor betaald krijgen dan ministers? Zoals bijvoorbeeld agenten van aanhoudingseenheden (aka Romeo's) die zich onder demonstranten ophouden om het echte tuig (zeker ook aanwezig, zie hier, of hier of natuurlijk hier) er uit te pikken? Zouden die het leuk vinden als ze op de foto gezet zouden worden op Instagram met hun functie? Denkt u? Nee hè? Nou een zoon van Sigrid Kaag denkt daar dus anders over. Want gewone agentjes, dat zijn varkens. Oink oink.

JA SHERLOCK: Sigrid Kaag kan hier ook niks aan doen, maar waar zij wel iets aan kan doen, is dat zij ervoor heeft gekozen haar kinderen een rol te laten spelen in nota bene de discussie over haar persoonlijke veiligheid. Bovendien is de zoon in kwestie na de Tweede Kamercampagne van 2021 zelf in de publiciteit getreden met het feit dat hij de 'zoon van' is en dat hij rapmuziek maakt over zijn Palestijnse identiteit. Alle foto's in dit topic zijn verschenen op zijn openbare Instagram-kanaal. Verder hebben we netjes 24 uur gewacht met publiceren, zodat de foto's niet meer te vinden zijn en u en/of het OM niet boos op ons worden wegens doxing. U moet ons dus maar geloven dat dit echt te zien was op zijn Insta Stories.

Weet u trouwens wie ook bij de protesten was? Juist ja. Die fakkelgek.